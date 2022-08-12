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كنعاني: نسج الاساطير البالية اصبح نهجا متكررا في النظام القضائي الأمريكي

كنعاني: نسج الاساطير البالية اصبح نهجا متكررا في النظام القضائي الأمريكي
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، إلى فبركة السيناريوهات من قبل السلطات القضائية الأمريكية فيما يتعلق بعناصر مفلسة سياسيا وعديمة القيمة مثل جون بولتون وقال: "ان نسج الاساطير البالية أصبح نهجا متكررًا في النظام القضائي الأمريكي".

العالم - إیران

وأضاف كنعاني في تصريح له مساء الاربعاء: ان المسؤولين القضائيين الاميركيين وفي سياق اتهامات اميركا اللامتناهية ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية واستمرار سياسة "التخويف من ايران" الفاشلة ، وفي فبركة قصصية جديدة ، وجهوا اتهامات من دون تقديم أدلة موثقة ومستندات لازمة.

وقال: ان مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة تأتي بأهداف ودوافع سياسية ، وهي في الحقيقة هروب للامام واثارة دعائية وبشكل خاص تهرب من مسؤولية العديد من الجرائم الإرهابية المتورطة فيها الحكومة الأمريكية ، بصورة مباشرة مثل الاغتيال الجبان للقائد الشهيد سليماني أو الجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني والجماعات الإرهابية مثل داعش بدعم واسناد من اميركا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية: إن نسج هذه الأساطير البالية والتي لا أساس لها من الصحة أصبحت إجراءً متكررًا في النظام القضائي والدعائي الأمريكي ، وهذه المرة ، تمت الاستفادة من فبركة سيناريوهات تتعلق بعناصر مفلسة سياسيًا وعديمة القيمة مثل بولتون للتقدم بهذه العملية.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تحذر بقوة من أي عمل ضد الرعايا الإيرانيين بذريعة هذه الاتهامات المثيرة للسخرية، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء في إطار القانون الدولي للدفاع عن حقوق الحكومة ورعايا الجمهورية الإسلامية الايرانية.

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