وسائل اعلام عراقية: طلبة حوزة الشهيد الصدر ينطلقون من النجف الى بغداد

العالم - العراق

ونقلت "السومرية نيوز" عن أحد طلبة الحوزة، السيد محمد النوري قوله، إن "نحو 400 – 450 شخصاً من طلبة الحوزة الدينية التابعة لمكتب السيد الشهيد محمد صادق الصدر، ومن جميع المحافظات، توجهوا الى بغداد لمناصرة المعتصمين في المنطقة الخضراء".



وأضاف، أن "طلبة الحوزة سيصلون قريباً إلى ساحة التحرير، ثم يتوجهون إلى المنطقة الخضراء لمساندة المعتصمين بعدها تقام صلاة المغرب جماعة يعقبها مأتم حسيني".



ويعتصم أنصار التيار الصدري، في محيط مجلس النواب، بالمنطقة الخضراء؛ للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وبالمقابل يعتصم انصار الاطار التنسيقي (معتصمو حماية الدولة) على اسوار المنطقة الخضراء مطالبين باختيار رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن.