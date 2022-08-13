أمير عبداللهيان للبيت الأبيض: لغة التهديد ضد إيران والإيرانيين لا تحقق شيئا

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر، كتب حسين امير عبداللهيان ليل السبت: لابد من تذكير البيت الابيض، انه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والإيرانيين.

وأضاف أمير عبداللهيان: ان إسقاطات البيت الابيض، لن ترفع مسؤوليته إزاء ارتكاب العديد من الجرائم الارهابية ضد أرواح آلاف الاشخاص من الشعب الايراني والمنطقة.

يذكر أنه وبشأن تطورات الجولة الجديدة من محادثات إلغاء الحظر عن ايران في فيينا أكد أمير عبداللهيان قبل أيام وفي اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل أن الاتفاق النهائي يجب ان يوفر حقوق الشعب الايراني ومصالحه، وأن يضمن الإلغاء المستدام والمؤثر للحظر.