السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبداللهيان للبيت الأبيض: لغة التهديد ضد إيران والإيرانيين لا تحقق شيئا

أمير عبداللهيان للبيت الأبيض: لغة التهديد ضد إيران والإيرانيين لا تحقق شيئا
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، مخاطبا ساسة البيت الابيض، التاريخ يجب أن يعلم واشنطن أن لغة التهديد ضد إيران والإيرانيين لا تحقق شيئا.

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر، كتب حسين امير عبداللهيان ليل السبت: لابد من تذكير البيت الابيض، انه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والإيرانيين.

وأضاف أمير عبداللهيان: ان إسقاطات البيت الابيض، لن ترفع مسؤوليته إزاء ارتكاب العديد من الجرائم الارهابية ضد أرواح آلاف الاشخاص من الشعب الايراني والمنطقة.

يذكر أنه وبشأن تطورات الجولة الجديدة من محادثات إلغاء الحظر عن ايران في فيينا أكد أمير عبداللهيان قبل أيام وفي اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل أن الاتفاق النهائي يجب ان يوفر حقوق الشعب الايراني ومصالحه، وأن يضمن الإلغاء المستدام والمؤثر للحظر.

روابط ذات صلة

عبداللهيان: المقاومة حققت انجازا كبيرا في المواجهة الاخيرة مع الكيان الصهيوني

أمير عبداللهيان يؤكد استمرار سياسة ايران في دعم قضية تحرير فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان: الأوروبيون غارقون في التفكير بسبل قضاء الشتاء المقبل

وقفة إسناد للمعتقل عواودة أمام مستشفى "أساف هروفيه"

أمير عبداللهيان للبيت الأبيض: لغة التهديد ضد إيران والإيرانيين لا تحقق شيئا

البطش: حماس قدمت دعما سياسيًّا ولوجستيًّا في المواجهة الأخيرة

الصدر يدعو الى تظاهرة مليونية وسط بغداد

صنعاء: لقاء وفدنا الوطني مع الجانب الروسي ينطلق من تقاطع المصالح المشتركة