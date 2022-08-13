وقفة إسناد للمعتقل عواودة أمام مستشفى "أساف هروفيه"

العالم- فلسطين

وجاءت الوقفة بدعوة من القوى السياسية والشعبية الفلسطينية في أراضي الـ 48 إسنادًا للمعتقلين الذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري وإجراءات إدارة معتقلات الاحتلال التعسفية بحقهم.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني وصورا للمعتقل عواودة، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 153 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، مرددين الهتافات المطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلت المعتقل عواودة من معتقل "الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه" بعد تدهور وضعه الصحيّ.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أنه من المفترض أن تعقد يوم غد الأحد جلسة محكمة للمعتقل عواودة بعد تقديم التقرير الطبي المحدّث عن حالته الصحية.