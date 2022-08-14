شاهد.. من هو منفذ عملية القدس المحتلة وكيف سلم نفسه؟

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا خلال النشرة الإخبارية، إن منفذ عملية اطلاق النار في القدس المحتلة فجر اليوم الأحد، هو شاب فلسطيني من مدينة القدس المحتلة ينتمي الى عائلة الصيداوي ويبلغ من العمر 28 عاما، حيث سلم نفسه مع سلاح تنفيذ العملية، الى قوات الاحتلال الاسرائيلي، بعد انتشار مكثف لها بمحيط العملية في قلب القدس المحتلة واغلاق كامل حي سلوان المتآخم لمكان تنفيذ العملية.

واشار مراسلنا الى ان عملية اطلاق النار هي عملية فردية، جاءت من الشاب الفسطيني ردا على عدوان الاحتلال الاسرائيلي الاخيرة على الفسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية وفي كل ارجاء فلسطين المحتلة.

واوضح مراسلنا، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي رغم امتلاكها كافة الاجهزة الامنية وانتشارها المكثف في ارجاء القدس المحتلة لم تستطع أن تمسك بمنفذ عملية اطلاق النار، لولا ان يسلم هو نفسه.

وحول ردود الافعال ازاء العملية البطولية عند الصهاينة من اعلاميين او مستطوطنين، قال مراسل قناة العالم، إن المستوطنين الذين كانوا متواجدين في مكان العملية، واعدادهم كبيرة تم حجزهم في المكان ما أدى الى حالة من التذمر والاستياء، وتوجيه الانتقادات الى وزير الحرب الاسرائيلي "بني غانتس" وفريق عمله، بأنهم فشلوا مرة اخرى في توفير الامن للمستوطنين.

واشار مراسلنا الى أن المعارضة بسبب اقتراب الانتخابات في الكيان الصهيوني استغلت هذه العملية، ووجهت اتهام الفشل الأمني لحكومة تصريف الاعمال أي حكومة لابيد، وكافة الاجهزة الامنية، لانها لم تستطع منع وقوع هذه العملية البطولية الفردية وكذلك لم تتمكن الوصول الى منفذ العملية لو لا هو من سلم نفسه.

وكان قد أفاد مراسلنا في وقت سابق أن، عملية إطلاق النار نفذت عند ساعات الفجر الأولي من اليوم الأحد عند باب المغاربة بالقرب من ساحة البراق بالبلدة القديمة، حيث أصيب فيها تسعة مستوطنين بينهم ثلاثة في حالة خطرة.

وأضاف، أن العملية نفذها فلسطيني بإطلاق عشرة رصاصات مستهدفا حافلة ركاب صهاينة، ومن ثم لاذ بالفرار.

واوضح مراسلنا، أن قوات الاحتلال الاسرائيلية بكافة أجهزتها لأمنية مازالت تواصل البحث عن منفذ العملية في بلدة سلون جنوب المسجد الأقصى المبارك، التي تم اقتحاهمها فور تنفيذ العملية، وتم اغلاقها بالكامل واعتقال عدد من سكانها.

واشار مراسلنا، إلى أن هناك انتشار كثيف لقوات الإحتلال الإسرائيلي في محيط وداخل البلدة القديمة، وكذلك انتشار لعشرات الحواز الأمنية بكافة ارجاء مدينة القدس المحتلة بحثا عن منفذ عملية اطلاق النار.

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