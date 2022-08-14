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جبهة تيغراي تنفي وجود اتصالات مباشرة مع الحكومة الإثيوبية

جبهة تيغراي تنفي وجود اتصالات مباشرة مع الحكومة الإثيوبية
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

نفى المتمردون في إقليم تيغراي أن تكون قد حصلت أي اتصالات "مباشرة" بينهم وبين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، ردًا على بيان صدر عن الاتحاد الإفريقي بشأن النزاع المسلّح بين الطرفين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

العالم - افريقيا

واعتبر المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاشيو رضا أن خبر وكالة فرانس برس الذي نقل يوم الخميس بياناً عن الاتحاد الافريقي يتحدث عن "التزامات مباشرة" هو "فبركة تامّة".

وكتب رضا على تويتر يوم أمس، بالإنجليزية "ببساطة، لم تحصل التزامات كهذه".

ونشر الاتحاد الإفريقي نصاً على موقعه الإلكتروني أشار فيه إلى "بيان" صدر في الرابع من أغسطس (آب) عقب عرض قدمه الممثل الأعلى في الاتحاد الإفريقي لمنطقة القرن الإفريقي أولوسيغون أوباسانغو.

في هذا النص، هنأ مجلس السلم والأمن اوباسانغو بـ "الالتزامات المباشرة التي جرت بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي".

ولكن تمّ استبدال كلمة "بين" بكلمة "مع" في نسخة محدّثة من النصّ نشرت السبت على الموقع الالكتروني للاتحاد الإفريقي.

والنص الأصلي الذي نُشر باللغتين الانكليزية والفرنسية لم يعد مُتاحاً على الموقع.

وفي اتصال مع الاتحاد الافريقي ، لم يشأ التعليق على الأمر.

بدأ النزاع في تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الفيدرالي إلى المنطقة لإطاحة السلطات المحلية التي تحدت سلطته لأشهر واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم.

وأغرق النزاع الدامي شمال اثيوبيا في أزمة إنسانية خطيرة.

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