شاهد.. تداعيات الحرب في أوكرانيا على اليمن

العالم - خاص بالعالم

وقالت الفاو، في بيان لها انه في أعقاب الحرب في أوكرانيا أصبحت أسعار المواد الغذائية في اليمن، وخاصة الحبوب، باهظة الثمن، بالنسبة للأسر الضعيفة التي لم تعد تقدر على تحمّل تكاليفها.



الفاو اشارت الى انه تم تصنيف تسع محافظات من أصل 22 محافظة يمنية على مستوى التأهب العالي، وذلك بناء على مؤشرات استهلاك الغذاء ونتائج التكيّف، مدعومة بمؤشرات الاقتصاد الجزئي.

وبحسب الفاو، فقد حققت الهدنة في اليمن مكاسب إيجابية من خلال تحسين الوصول وتوافر الوقود والتنقل، لكن تستمر تكلفة المعيشة في الارتفاع بسبب صعود أسعار المواد الغذائية، ويرجع ذلك أساسا إلى الأحداث العالمية.

واوضحت انه يواجه واحد في المئة من السكان جوعا شديدا للغاية، وهو ما يعادل المرحلة الخامسة على مستوى الكارثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.



بالاضافة الى عواقب الحرب في أوكرانيا، لا يزال تأثير العدوان السعودي على اليمن وتغيّر المناخ يؤثران بصورة مباشرة على سبل العيش بالبلاد، فخلال النصف الأول من العام الجاري، فقد معظم المزارعين موسم الزراعة الأول، حيث أبلغ ثلث الأسر عن انخفاض المساحة المزروعة.

ومع بداية موسم الأمطار في اليمن، وسعت منظمة الأغذية والزراعة في اليمن نطاق أنشطة المراقبة لمواجهة عودة ظهور الجراد الصحراوي في مناطق التكاثر في اليمن، حيث تتواجد فرق المسح الميداني الآن للقيام بعمليات المسح اليومي.

وتسبب العدوان السعودي في انقسام المؤسسات المالية والنقدية، وتجزئة العملة المحلية، عدا عن فوارق في سعر صرف العملات الأجنبية، وانعكس هذا الانقسام وفوارق سعر الصرف على أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات العامة، حيث يختلف السعر من منطقة لأخرى بحسب السلطة الخاضعة لها.

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