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بوتين يهنئ باكستان بــ'عيد استقلالها' ويشيد بمستوى التعاون بين البلدين

بوتين يهنئ باكستان بــ'عيد استقلالها' ويشيد بمستوى التعاون بين البلدين
الأحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، باكستان بالذكرى الـ75 لاستقلالها، مشيدا بمستوى التعاون بين موسكو وإسلام آباد في مكافحة الإرهاب والشأن الأفغاني.

العالم - باكستان

وأشار بوتين - في برقية تهنئة وجهها للرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء شهباز شريف - إلى أن باكستان حققت في العقود الماضية تقدما كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تلعب دورا مهما في معالجة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي.

وأشاد بوتين بـ"المستوى العالي" للعلاقات بين روسيا وباكستان وبالتعاون النشط سواء على أساس ثنائي أو ضمن أطر متعددة لأطراف بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب والشأن الأفغاني، معربا عن ثقته بإمكانية تحقيق مزيد من التطور الشامل للعلاقات (الروسية - الباكستانية) البناءة لمصلحة الشعبين ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

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