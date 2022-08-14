بالوثيقة.. الكتلة الصدرية ترفع دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث

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وطالب أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، بـ"حل مجلس النواب للدورة الخامسة الحالية للاسباب الواردة في عريضة الدعوى، فضلا عن الزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لاجراء الانتخابات التشريعية وفقا لاحكام المادة 64 ثانيا من الدستور، بالاضافة لتحميل المدعى عليهم اضافة لوظيفتهم كافة المصاريف والرسوم القضائية واتعاب المحاماة".

وكان متظاهرون قد أقدموا في (30 تموز 2022)، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب للمرة الثانية خلال أيام، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان.

ودعا بعدها، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور، ومن ثم دعا بعد أيام الى انتخابات مبكرة بعد حل مجلس النواب، مطالباً باستمرار الاعتصام لحين تحقيق المطالب.

كما خرجت تظاهرات أخرى لمؤيدي الإطار التنسيقي قرب جسر المعلق في بغداد، لـ"دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، وتحولت الى اعتصام مفتوح.