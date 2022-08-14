السودان.. ارتفاع في عدد الضحايا وانهيار المنازل جراء السيول

العالم - السودان

وأشار الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني، في بيان اليوم الأحد، إلى انهيار 5345 منزلا انهيارا كليا في جميع أنحاء السودان، وانهيار 2862 انهيارا جزئيا وانهيار 16 من المرافق العامة و39 متجرا ومخزنا وتأثر أراض زراعية بلغت مساحتها 540 فدانا بمياه السيول.



وأضاف أن أكثر الولايات تضررا من السيول والأمطار حتى الآن هي ولاية نهر النيل، شمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور، وأن أكثر الولايات تأثرا في مجال خسائر الأرواح هي ولاية شمال كردفان، حيث شهدت مصرع 19 شخصا.



وأشار إلى أن محليات بربر، المتمة، الدامر بولاية نهر النيل هى الأكثر تاثرا في مجال خسائر البنيان جراء السيول، حيث بلغ عدد المنازل المنهارة انهيارا كليا 732 ر2 ، وجزئيا 690 منزلا، تليها جنوب كردفان 1765 منزلا انهيارا كليا و372 انهيارا جزئيا.



وتابع: "إن القرى 3، 4، 5، 7، 36 بمحلية الفاو تأثرت بالسيول ويجري حصر الخسائر هناك، وعن تأثر أجزاء بولاية النيل الأزرق بالسيول أمس قال إنه لم ترد إليهم معلومات حتى الآن".