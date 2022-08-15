ضحايا بسبب فيضانات ادت لانهيار بيوت وجسور ترابية في قرى السودان

اوضاع مأساوية يعيشها مواطنو تلك الولايات يفترشون الارض ويلتحفون السماء في ظل نقص كبير لمعينات ما بعد الكارثة، فقد تكررت هذه الكوارث اذا لا توجد استعدادات كافية لمقابلة فصل الخريف بسبب سوء التخطيط ونقص الموارد المادية والعينية.

العاصمة السودانية الخرطوم شهدت امطارا غزيرة وسيولا تسببت في انهيار عدد من المنازل خاصة منطقة شمال امدرمان، ورغم المساعي المتواضعة من قبل المواطنين لدرء اثار هذه السيول الا ان المياه المندفعة حطمت العديد من الجسور الترابية، وتوغلت في عدد من القري والاحياء.

وتبذل جهود من قبل الهلال الاحمر السوداني وغرفة طواريء الخريف بولاية الخرطوم للتقليل من الخسائر الناتجة من السيول والفيضانات.

ويعاني المواطنون المتضررون من اثار صحية وبيئية نتيجة تكاثر الذباب والبعوض ولدغات العقارب والثعابين.