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ضحايا بسبب فيضانات ادت لانهيار بيوت وجسور ترابية في قرى السودان

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

سيول وفيضانات نتيجة الامطار الغزيرة اجتاحت ولاية نهر النيل شمال السودان وولاية شمال كردفان وكذلك دارفور  غربي السودان نتج عنها وفاة اربعة وخمسين شخصًا، 38 نتيجة الغرق بسبب السيول الجارفة والبقية بسبب انهيار المنازل عليهم.

اوضاع مأساوية يعيشها مواطنو تلك الولايات يفترشون الارض ويلتحفون السماء في ظل نقص كبير لمعينات ما بعد الكارثة، فقد تكررت هذه الكوارث اذا لا توجد استعدادات كافية لمقابلة فصل الخريف بسبب سوء التخطيط ونقص الموارد المادية والعينية.

العاصمة السودانية الخرطوم شهدت امطارا غزيرة وسيولا تسببت في انهيار عدد من المنازل خاصة منطقة شمال امدرمان، ورغم المساعي المتواضعة من قبل المواطنين لدرء اثار هذه السيول الا ان المياه المندفعة حطمت العديد من الجسور الترابية، وتوغلت في عدد من القري والاحياء.

وتبذل جهود من قبل الهلال الاحمر السوداني وغرفة طواريء الخريف بولاية الخرطوم للتقليل من الخسائر الناتجة من السيول والفيضانات.

ويعاني المواطنون المتضررون من اثار صحية وبيئية نتيجة تكاثر الذباب والبعوض ولدغات العقارب والثعابين.

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