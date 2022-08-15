آخر تفاصيل استهداف طائرات مسيرة للقوات الأمريكية بقاعدة التنف

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم اشار مراسلنا الى ان اكدتت مصادر امنية الى أن الطائرات وصلت الى اهدافها التي انطلقت من أجلها حيث أكدت تلك المصادر ان الهجوم وقع في الساعة 6.30 من صباح اليوم الاثنين، حيث تفاجئت القوات الأمريكية بالطائرات المسيرة وهي تغير على النقاط التابعة لها في محيط قاعدة التنف التي تعتبر ضمن منطقة الـ55 كيلو في الزواية الحدود السورية العراقية الاردنية.

ونوه مراسلنا الى أنه بما تسمى"مغاوير الثورة"، قالت في تغريدة لها على موقع تويت ان احد الطائرات المسيرة استطاعت اعتراضها ومنها الانتحاري، وفيما حاولت القوات الامريكية اعتراض الطائرات الأخرى ولم تتبنى أي جهة أخرى هذا الهجوم.

وقال مراسلنا أن تنسيقيات المسلحين تقول انه تم اعتراض احدى الطائرات المسيرة مبينا ان المنطقة المستهدفة هي منطقة الـ55 التي تتواجد فيها القوات الاميركية وتجري فيها عمليات عسكرية".

وكانت قد استهدفت طائرات مسيرة انتحارية وأخرى مزودة بصواريخ، القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة التنف عند الحدود السورية - العراقية.

وأكدت مصادر أمنية، أن الطائرات المسيرة وصلت إلى أهدافها في قاعدة التنف رغم محاولة الجيش الأمريكي اعتراضها، مشيرةً إلى أن الهجوم تم حوالي الساعة السادسة والنصف صباح اليوم.

وجاء استهداف المصالح الأمريكية في التنف بعد ساعات من عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وطرطوس أدى لاستشهاد ثلاثة عسكريين.

وزعم الجيش الأمريكي في بيان اليوم الاثنين، أنه اعترض طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة التنف عند الحدود السورية-العراقية.

من جهته، أعلن "جيش مغاوير الثورة" الذي تدعمه واشنطن وتوكل إليه مهام حماية محيط التنف، تعرض نقاط في قاعدة التنف لهجوم بواسطة طائرات مسيرة.

ونشر الفصيل الذي تدعمه واشنطن صورا تظهر اضرار في بعض النقاط قال إنها للأضرار الناجمة عن هجوم الطائرات المسيرة.

هذا ولم تتبى أي جهة المسؤولية حتى الان عن الطائرات المسيرة التي هاجمت قاعدة التنف.

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