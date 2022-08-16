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ايران.. ازاحة الستار عن 12 منتجا تقنيا للشركات المعرفية

ايران.. ازاحة الستار عن 12 منتجا تقنيا للشركات المعرفية
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

بحضور مساعد الرئيس الايراني للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري، تم اليوم الثلاثاء ازاحة عن الستار 12 منتجا صنعتها الشركات التقنية المعرفية بمحافظة يزد (وسط البلاد).

العالم - ايران

خلال الزيارة التي يقوم بها مساعد الرئيس الايراني للشؤون العلمية والتقنية، لمحافظة يزد، تفقد اليوم حديقة العلوم والتقنيات، واطلع على نشاط الشركات المتواجدة فيها.

وتفقد ستاري معرض المنتجات المعرفية الأصلية في حديقة العلوم والتقنيات، حيث تم ازاحة الستار أيضا عن 12 منتجًا وطنيا.

وتتضمن هذه المنتجات، جهاز لحام تعمل بالماء، قياس تدفق شبكة الصرف الصحي، وحمض ايسونانياك، مطهرات حيوية جديدة متوافقة مع درجة الطعام، أجهزة استكشاف أخطاء البلاط وتصنيفه، حجم البلاط وجهاز الكشف عن القوس، كاربومور وهو نوع من مسحوق عقد الدم، مواد هلامية وكريمات مستحضرات التجميل استنادًا إلى ليبوزوم، التجفيف السريع، عمليات إنتاج أكياس الراتينج المتجددة وعمليات التبادل الأيوني، قارئ بطاقة نظام الوقود، سائق الإضاءة الحضرية وخيمة السطح المعدلة بنظام النانو فايتوزوم.

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