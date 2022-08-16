إيران تنوي رفع مراكزها التجارية في إفريقيا إلى 10

العالم - إيران

وأشار "محمدصادق قناد زاده" في اجتماع بالدار الإيرانية الإفريقية اليوم الثلاثاء، أن منذ بداية السنة المالية الجارية قام 400 وفد تجاري إفريقي بزيارة البلاد، وأن إيران تنوي رفع مراكزها التجارية إلى 10 في القارة.

وأستطرد أن إيران أبرمت عددا من العقود لتطوير البنى التحتية والشحن والنقل البحري والجوي منها الاعتزام توقيع عقد مع جنوب إفريقيا لتدشين خط ملاحي جوي وخطوط بحرية أخرى.

ولفت "قناد زاده" إلى ايجاد لجنة اقتصادية إيرانية سنغالية مشتركة قريبا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.