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إيران تنوي رفع مراكزها التجارية في إفريقيا إلى 10

إيران تنوي رفع مراكزها التجارية في إفريقيا إلى 10
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مشرف ادارة الشؤون الإفريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، اعتزام المنظمة رفع المراكز التجارية في القارة الإفريقية إلى 10 من عددها الحالي البالغ 3 وذلك حتى نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2023.

العالم - إيران

وأشار "محمدصادق قناد زاده" في اجتماع بالدار الإيرانية الإفريقية اليوم الثلاثاء، أن منذ بداية السنة المالية الجارية قام 400 وفد تجاري إفريقي بزيارة البلاد، وأن إيران تنوي رفع مراكزها التجارية إلى 10 في القارة.

وأستطرد أن إيران أبرمت عددا من العقود لتطوير البنى التحتية والشحن والنقل البحري والجوي منها الاعتزام توقيع عقد مع جنوب إفريقيا لتدشين خط ملاحي جوي وخطوط بحرية أخرى.

ولفت "قناد زاده" إلى ايجاد لجنة اقتصادية إيرانية سنغالية مشتركة قريبا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

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