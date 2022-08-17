موقع عبري: "إسرائيل" لن تسمح لجنودها بالسفر فوق السعودية وعُمان

العالم - السعودية

وذكر موقع "يسرائيل هيوم"، أن هذا القرار يستثني قطاعاً كبيراً من "الإسرائيليين" من السفر فوق المجال الجوي للسعودية وعُمان.

وجاءت التحذيرات وفقاً للموقع، خشية لجوء العسكريين إلى المسار القصير لشركات الطيران "الذي يوفر قدراً كبيراً من المال الذي يدفع للتذاكر التي يغادرون بها إلى بلدان أخرى"، فيما لم يذكر أسباب هذا التوجه الإسرائيلي الذي يخص العسكريين فقط.

وكان موقع "واينت" العبري قال في 11 أغسطس الجاري، إن "شركات الطيران الإسرائيلية ما زال غير مرخص لها التحليق في أجواء سلطنة عُمان، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن متوقعاً من قِبل السلطات الإسرائيلية بعد فتح أجواء السعودية".

وقال الموقع، إن "السعودية سمحت لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها؛ في إطار ممر جوي خاص إلى الإمارات والبحرين فقط، وذلك بعد تطبيع علاقاتهما مع "إسرائيل".

ومنتصف يوليو الماضي، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، في بيان على "تويتر"، أنها قررت "فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية" التي تستوفي متطلبات عبور أجواء البلاد.