أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 17 أغسطس 2022

جمهوري اسلامي ..

إيران تلقي بكرة إحياء الإتفاق النووي في ملعب الإتحاد الأوروبي ..

اطلاعات ..

أوروبا ينبغي أن تحدد موقفها إزاء الرد الإيراني على مقترحها قبل نهاية اليوم .

ايران ..

الإطار التنسيقي يحدد أربعة شروط ينبغي توفرها لتحقيق طلب التيار الصدري بحل البرلمان .

وطن امروز ..

الصدر يتراجع عن دعوته للقيام بتظاهرات مليونية ببغداد السبت بتأجيله غير المحدد لموعدها .

رسالت ..

الكيان الصهيوني يعترف بمسؤوليته في قتل خمسة أطفال فلسطينيين بعدوانه الأخير على غزة .

سياست روز ..

صنعاء تلوح بإعداد مفاجآت كبرى لقوى العدوان السعودي الإماراتي.

كيهان ..

الشعب الكويتي يقول لا كبيرة للتطبيع مع الكيان الصهيوني في إستطلاع عام للرأي .

آفتاب يزد ..

وزارة الدفاع الروسية تعلن عن وقوع سلسلة إنفجارات في مستودعات للذخيرة بالقرم .

آرمان ملي ..

الصين تحذر من خطورة تفاقم أجواء التوتر بشبه الجزيرة الكورية.

آرمان امروز ..

نهاية الإستعمار الفرنسي لجمهورية مالي .. إنسحاب القوات الفرنسية بالكامل بعد تسعة أعوام .

ابتكار ..

مؤشرات تدل على أن مستقبل الإتفاق النووي سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة .

جوان..

مخاوف بتل أبيب من تبعات أية حرب شاملة محتملة مع المقاومة الفلسطينية بغزة والضفة .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( العراق بحاجة للعقلانية السياسية )..

تتفاعل الأزمة السياسية التي تفجرت في العراق بعد الانتخابات البرلمانية قبل عشرة اشهر بتعثر كل جهود تشكيل حكومة جديدة.

فخلال الاسابيع الاخيرة طرح التيار الصدري بعد سحب نوابه من البرلمان مطالب باجراء اصلاحات شاملة تبدأ بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة, وحشد التيار انصاره في الشارع وتم اقتحام المنطقة الخضراء ببغداد ومن ثم البرلمان.

"قد يكون هدف التيار الصدري من وراء التصعيد والمطالبة بحل البرلمان العودة بقوة أكبر للحياة السياسية "

ولا ينسى احد ان زعيم هذا التيار سبق وان اعلن اعتزاله الحياة السياسية بعد سحب نوابه من البرلمان, وقد يكون هدف هذا التيار ضمان الحصول على اغلبية اكبر في برلمان جديد لتحقيق رؤيته للامور, كل هذا محتمل ولكن مثل هذا الاسلوب لن يؤدي الى حل الازمة السياسية بل قد يدفعها لمتاهات خطيرة. ان الخروج من الانسداد السياسي في العراق سيكون ممكنا جدا اذا ما تعاملت جميع القوى والتيارات بالمزيد من العقلانية اللازمة بوضع مصالح البلد وامنه واستقراره على رأس سلم اولوياتها .

جوان ..

كتبت صحيفة جوان في مقالها (وقوع حرب أهلية بأمريكا لم يعد مجرد تكهن)..

صدر بيان مشترك عن الشرطة الفدرالية ووزارة الامن الداخلي بامريكا يحذر من تزايد خطر اندلاع حرب اهلية .

ان الاجهزة الامنية الامريكية رفعت مؤخرا من مستوى تحذيراتها بشأن تزايد خطر وتهديدات الجماعات العنصرية المسلحة المؤيدة لترامب خاصة بعد اقتحام الشرطة لمكان اقامته وضبطها لوثائق سرية مخبأة

"في الواقع تحذر الأجهزة الأمنية الأمريكية مما تسميه بخطر وقوع ثورة مسلحة في قلب الولايات المتحدة "

وتأتي هذه التحذيرات الرسمية في ظل انباء ومعلومات عن تحركات انفصالية في بعض الولايات ايضا, حيث تشهد هذه الولايات تنامي نشاطات جماعات وتنظيمات عنصرية مسلحة تنادي بتفوق العنصر الأبيض. ان امريكا مقبلة على مرحلة خطيرة على صعيد الداخل خاصة مع توفر السلاح في الشارع واتساع الهوة الطبقية والشروخ الاجتماعية. ان تحذيرات الاجهزة الامنية الامريكية تؤكد بحد ذاتها بأن خطر وقوع حرب اهلية بات يطرق ابواب امريكا بالفعل ولم يعد مجرد تكهنا .

ابتكار..

سلطت صحيفة ابتكار الضور على نتائج دراسة اكاديمية امريكية تحذر من خطر وقوع مواجهة نووية بين امريكا وروسيا, وجاء في تقرير الصحيفة ( خمسة مليارات شخص سيلاقون مصرعهم )..

تقول دراسة اعدتها جامعة " راتكرز نيوجرسي" ان احتمال حدوث مواجهة نووية بين امريكا وروسيا لم يعد مستبعدا في ظل تسارع الانزلاق الامريكي الاوروبي في الحرب الأوكرانية. وحسب الدراسة..

"سيلاقي نحو خمسة مليارات شخص مصرعهم في العالم في أية حرب نووية محتملة بين أمريكا وروسيا"

وسيواجه العالم عندها تسونامي مجاعة مرعبة وتغييرات مخيفة في البيئة والطقس. الدراسة حذرت من ان تؤدي التدخلات الامريكية والاوروبية في الحرب الاوكرانية الى توسيع نطاقها وتحويلها من صراع بين دولتين قد تسفرعن تغييرات جغرافية محدودة في اقصى الحالات الى مواجهة مفتوحة بين الغرب وقوة عظمى نووية هي روسيا.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( مناورات لصالح الأمن أم لزعزعته )..

اجرت الولايات المتحد وكوريا الجنوبية واليابان مناورات بحرية وجوية واسعة النطاق تضمنت عمليات دفاع صاروخي واطلاق صواريخ بالستية وعمليات هجومية بحرية وجوية وكل ذلك خلف يافطة ضمان الامن .

"إن مثل هذه المناورات التي جرت في ظل مناخات التوتر بشبه الجزيرة الكورية وحول تايوان هي تهديد بحد ذاته للأمن"

فمثل هذه مناورات استفزاز صارخ لكوريا الشمالية والصين قد تدفع بهما لاتخاذ اجراءات خاصة لمواجهة ما تمثله من تهديدات لامنهما.

قدس ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( عندما تجرح السكين يد حاملها ) كتبت صحيفة قدس ..

اطلق رئيس وزراء الكيان الصهيوني في حينها نفتالي بينيت تهديدات ضد ايران في لقائه مع الرئيس الامريكي جو بايدن العام الماضي.

بينيت كشف عن استراتيجية هجومية ضد ايران اسماها " الموت بالف طعنة سكين " ومفهومها, توجيه ضربات محدودة ولكن مؤثرة في شتى المجالات والاصعدة لايران لاضعافها واستنزافها بدلا من شن حرب شاملة عليها قد ستكون باهضة الثمن .

"اليوم وبعد مرور عام على تنفيذ الكيان هذه الإستراتيجية يبدو واضحا أن إيران أقوى تماما وأن السكين أدمت اليد الصهيونية نفسها"

ان الكيان الصهيوني يواجه كوابيس اتساع العمليات الفلسطينية لتصل لقلب ابيب الى جانب النار الفلسطينية التي يواجهها بالقدس وجنين ونابلس وهناك ايضا هزيمته مقابل غزة وتعثر العمل بالعديد من مشاريعه ومؤسساته بهجمات سايبيرانية مضادة واسعة النطاق .

كيهان ...

نشرت صحيفة كيهان تقريرا يحمل عنوان بمعنى ( الشعب الكويتي يرفض التطبيع ) جاء فيه ..

عكست نتائج استطلاع للراي العام في الكويت واقع رفض الاغلبية شبه المطلقة من الكويتين لمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني .

"إن خمسة وتسعين بالمئة من الكويتيين صوتوا ضد كل أشكال التطبيع في هذا الإستطلاع "

وليس هذا فحسب وطبقا لمحافل اعلامية كويتية, بل ان الاستطلاع كشف ايضا عن رفض الكويتيين لاي تساهل في مجال مقاطعة سلع ومنتجات الكيان, كما رفض نحو سبعين بالمئة من الكويتيين حتى التعامل مع شركات دولية فيه رؤوس اموار "اسرائيلية ".