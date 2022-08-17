مراسل العالم: بدء الحوار الوطني العراقي في ظل غياب التيار الصدري

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا خلال النشرة الاخبارية، بأن الحوار الوطني العراقي مازال مستمرا، بحضور قادة الإطار التنسيقي، والكتل السنية والكردية ورئيس مجلس القضاء.

وأضاف، أن مقعد التيار الصدري بقى شاغرا في هذا الاجتماع بعد ما التيار الصدري عدم المشاركة في هذا الاجتماع.

واشار مراسل قناة العالم، الى أن اكثر من شخصية من الاطار التسيقي شاركت في هذا الاجتماع، السيد هادي العامري ممثلا عن تحالف الفتح السيد عمار الحكيم ممثلا عن تيار الحكمة السيد حيدر العبادي قوى الدولة والسيد نور المالكي عن دولة القانون، وباقي القوى المنضوية تحت اطار التسيقي.

واوضح مراسلنا، أن القوى الكردية المشاركة تملثت بمشاركة فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبرهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وكذلك القوى السنية المشاركة تملثت بمشاركة محمد الحلبوسي عن حزب تقدم، وفائق زيدان عن رئيس مجلس القضاء الاعلى.

واشار مراسلنا إلى أن جميع القوى السياسية العراقية فضلا عن رؤساء السلطة الثلاث شاركوا في الحوار الوطني في الا التيار الصدري، وأن غياب التيار الصدري يشكل صدمه لهذا الحوار، يخفض من مستوى التوقعات من مخرجات هذا الحوار.

وقال مراسل العالم، إن الاطار التسيقي شارك في هذا الاجتماع بسيناريوهات عديدة ومنفتح على كافة المقترحات، لكن التيار الصدري مازال يرفض كافة اشكال الحوار.

وأضاف، أن مصادر مقربة من التيار الصدري أكدت أن التيار لا يريد المشاركة بحوارات كلاسيكية إنما يريد أن يدير دفة الحوار ضمن توقعاته ومطالبه في المستقبل.

واشار مراسلنا الى أن مجرد انعقاد هذه الاجتماع بين القوى السياسية العراقية يشكل بارقة أجل في الذهاب الى حل في الازمة السياسية العراقية.

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