الإتفاق النووي والأجوبة النهائية عن المقترح الأوروبي

العالم - مع الحدث

على ما يؤشر انعقاد جلسة مقلغة لمجلس الشورى الإيراني بحضور المعنيين بالمفاوضات النووية؟

ماذا يعني تأكيد طهران في أجوبتها على الخطوط الحمر والضمانات لحفظ حقوق شعبها؟

كيف يقرأ بيان الخارجية الأميركية بأن جهود انقاذ الإتفاق النووي مع إيران باتت في نهايتها؟

هذه الاسئلة کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من الباحث السياسي طلال العتريسي، والباحث السياسي سعيد شاوردي، التحالف الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب.