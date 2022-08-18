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بالفيديو.. عشرات الضحايا في حرائق شرقي الجزائر

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في الجزائر ان اخر حصيلة عن اعداد ضحايا الحرائق هو ما اعلنه وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود بـ26 ضحية منهم 24 في محافظة الطارف وضحيتين في مدينة سطيف.

العالم – الجزائر

واشار وزير الداخلية الى ان هناك مغامرات يقوم بها المواطنين في مسالك الغابات وبؤر الحرائق مثل ما حدث للسيدتين اللتين قضيتا في منزلهما فبعد ان اخرجهما قوات الدفاع المدني عدتا مرة اخرى للمنزل وهناك لقتا حتفهما.

ونفس الشيء ينطبق على عابري الطرق خاصة الطريق الرابط بين محافظيتي عنابة والقالة واحتراق حافلة كانت تقل 8 مسافرين.

واجلي حوالي 350 عائلة في سوق هراس بعد ان اقتربت النيران من نطاق منازلهم.

وتشهد البلاد درجات حرارة مرتفعة خاصة شرق الجزائر وصلت الى 47 درجة مئوية وهبوب رياح قوية ساعد على انتشار النيران.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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