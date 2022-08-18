ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر والجيش يتدخل

العالم - الجزائر

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن مصادر الحماية المدنية، إن "الحرائق التي اندلعت في محافظة الطارف أسفرت عن 30 ضحية، و161 جريحا، بينهم 21 مصابا تحت المراقبة الطبية".



وأضافت ان "النيران أتت على 14 ألف هكتار من مساحة الغابات في الطارف، بعد نشوب 29 حريقا في 11 بلدية من بلديات المحافظة".



وأعلنت مصالح محافظة سوق أهراس على الحدود التونسية من جانبها "العثور على جثث لأفراد عائلة واحدة كانوا في زيارة، وانقطعت أخبارهم منذ أمس الأربعاء".



وفي محافظة قالمة "تم الإعلان عن وفاة مسن يبلغ من العمر 72 سنة، جراء الاختناق من دخان الحريق".



وتواصل فرق الإطفاء ومصالح الحماية المدنية التدخلات للحدّ من الخسائر الناجمة عن الحرائق.



وفي وقت سابق أمس، أعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، وفاة 26 شخصا بسبب الحرائق التي اندلعت في عدة محافظات شرقي البلاد، بحسب التلفزيون الجزائري.