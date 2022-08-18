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ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر والجيش يتدخل

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر والجيش يتدخل
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي تجتاح عدة محافظات في الجزائر منذ أمس الأربعاء، إلى 37 قتيلا وأكثر من 160 مصابا بجروح وحروق متفاوتة الخطورة.

العالم - الجزائر

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن مصادر الحماية المدنية، إن "الحرائق التي اندلعت في محافظة الطارف أسفرت عن 30 ضحية، و161 جريحا، بينهم 21 مصابا تحت المراقبة الطبية".

وأضافت ان "النيران أتت على 14 ألف هكتار من مساحة الغابات في الطارف، بعد نشوب 29 حريقا في 11 بلدية من بلديات المحافظة".

وأعلنت مصالح محافظة سوق أهراس على الحدود التونسية من جانبها "العثور على جثث لأفراد عائلة واحدة كانوا في زيارة، وانقطعت أخبارهم منذ أمس الأربعاء".

وفي محافظة قالمة "تم الإعلان عن وفاة مسن يبلغ من العمر 72 سنة، جراء الاختناق من دخان الحريق".

وتواصل فرق الإطفاء ومصالح الحماية المدنية التدخلات للحدّ من الخسائر الناجمة عن الحرائق.

وفي وقت سابق أمس، أعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، وفاة 26 شخصا بسبب الحرائق التي اندلعت في عدة محافظات شرقي البلاد، بحسب التلفزيون الجزائري.

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