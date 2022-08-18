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نقل 15 معتقل رأي في سجن جو إلى جهة مجهولة بظروف غامضة 

نقل 15 معتقل رأي في سجن جو إلى جهة مجهولة بظروف غامضة 
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

سادت حالة توتر سجن جو المركزي، إذ أقدمت إدارته على نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلى مبنى التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج.

العالم- البحرين

وقد أفادت الحقوقية إبتسام الصائغ بأن إدارة سجن جو نقلت 15 معتقلًا سياسيًا خلال الأيام الماضية إلى جهة مجهولة في ظروف غامضة.

وذكرت أن المعتقلين هم «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد وحيد، حسين المؤمن، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، عمار عبد الغني، صادق المخوضر».

وقالت الصائغ إنه وفقًا للمعلومات الواردة من زملائهم أن أشخاصًا مدنيين أشرفوا على الاختطاف التعسفي، عرفوا عن أنفسهم بأنهم من التحقيقات، وذلك في 9 أغسطس، وكان على شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنى 5 وكل مرة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولى مكونة من 7 سجناء، ثم في 10 أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.

وقد طالبت عوائل المعتقلين المخفيين بالكشف عنهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو الإساءة.

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نقل 15 معتقل رأي في سجن جو إلى جهة مجهولة بظروف غامضة 