شاهد.. أفقهي يتحدث عن أبرز نقاط الاتفاق النووي

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان الاوربيين عندما قدموا الورقة طلبوا من إيران ان ترد بنعم أو لا بينما إيران ردت بمناقشة بعض البنود الأساسية وخصوصا فيما يتعلق بثلاث أو أربع نقاط أساسية وهي موضوع الاستثمارات الاجنبية وموضوع سويفت وموضوع حرس الثورة الاسلامية وموضوع الضمانات.

الدكتور هادي أفقهي أكد ان طهران ركزت على انه اذا خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأرادت أن تعاقب الشركات المستثمرة في إيران يجب ان تغرم واشنطن على خطوتها في حال تنفيذها.

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