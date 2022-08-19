بالفيديو.. النحل الطنان في خطر!

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وخلص باحثون في دراسة جديدة ركزت على أربعة أنواع من هذا النحل محفوظة منذ العام الف وتسعمئة الى أن هذه الحشرات طوّرت مواضع عدم تناسق أكثر تواتراً ووضوحاً في أجنحتها في السنوات التي كانت فيها الظروف المناخية حارة ورطبة بشكل خاص وأن عدم التناسق المرادف للإجهاد أثناء التطور ازداد خلال القرن العشرين.

وقال غافين برود، باحث في قسم علوم الأرض بمتحف التاريخ الطبيعي "هدفنا هو فهم استجابات (النحل الطنان) بشكل أفضل لعوامل بيئية محددة، ونأمل أن نكون قادرين على التكهن بالمكان والوقت الذي سيكون فيه النحل الطنان أكثر عرضة للخطر لإعداد تدابير فعالة".

وفي دراسة ثانية نجح باحثون في متحف التاريخ الطبيعي في لندن في تحديد تسلسل الجينوم أي المعلومات الجينية لأكثر من مئة نحلة تم حفظها في بعض الحالات لأكثر من مئة وثلاثين عاما وذلك باستخدامهم لأول مرة أساليب مع الحشرات كانت مخصصة عادة للماموث والبشر من عصور ما قبل التاريخ.

وبات في استطاعة الباحثين دراسة كيفية تطور هذه الجينومات بمرور الوقت ومعرفة ما إذا كانت الأنواع قد تكيفت أم لا مع التغيرات البيئية.

وقال ريتشارد جيل، الباحث المشارك في إعداد الدراسة ، ان "التقديرات تشير إلى أن الظروف المناخية الأكثر حراً ورطوبة ستمارس ضغوطا على النحل الطنان، والزيادة في تواتر هذه الظروف تعني أن النحل الطنان قد يعيش مراحل صعبة في القرن الحادي والعشرين".

وبحسب الأمم المتحدة تُصنف الحشرات أبرز الملقحات في العالم ويعتمد عليها وبنسبة كبيرة نحو مئة وخمسة عشر محصولاً رئيسياً بما في ذلك الكاكاو و القهوة و اللوز و الكرز. يذكر أنه في تقرير تاريخي نُشر في عام منذ ثلاثة أعوام حذر العلماء من أن ما يقرب من نصف أنواع الحشرات في العالم تعاني حالة تدهور وأن ثلثها قد ينقرض بحلول نهاية القرن الحالي.