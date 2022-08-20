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تحذير من فيروس جديد يصيب الأطفال!

تحذير من فيروس جديد يصيب الأطفال!
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

دق الأطباء في الهند ناقوس الخطر بشأن فيروس جديد أطلق عليه اسم "أنفلونزا الطماطم" أصاب عشرات الأطفال.

العالم-منوعات

وتم رصد العدوى في مايو بولاية كيرالا الجنوبية، ويخشى أن تكون نوعا جديدا من أمراض اليد والقدم والفم.

ويبحث الخبراء أيضا عما إذا كان هذا هو التأثير اللاحق لعدوى ينقلها البعوض، لكنهم لم يستبعدوا سببا جديدا تماما للمرض.

وحتى الآن، تم تشخيص إصابة 82 طفلا دون سن الخامسة بحمى الطماطم منذ مايو، ويشتبه في إصابة 26 طفلا آخر حتى سن العاشرة.

واكتسبت العدوى اسمها لأنها تسبب بظهور بثور حمراء مؤلمة في جسم المريض "تتسع تدريجيا إلى حجم حبة طماطم".

ويعاني معظم المرضى أيضا من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام شديدة في المفاصل، وتم الإبلاغ أيضا عن الشعور بالتعب والمرض والإسهال.

ويقول الأطباء إن الفيروس الجديد "شديد العدوى"، ويخشون أنه قد ينتقل إلى السكان البالغين إذا لم تتم السيطرة على التفشي الحالي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه العالم يعاني من جائحة كورونا، ووسط تفشي عالمي لجدري القرود.

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