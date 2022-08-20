ماكرون يزور الجزائر الأسبوع المقبل لإعادة إحياء العلاقات

العالم - الجزائر

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية، صدر بعد اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أنّ "هذه الزيارة ستساهم في تعميق العلاقات الثنائية مستقبلاً.. وتعزيز التعاون الفرنسي-الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية ومواصلة العمل على ذاكرة" فترة الاستعمار.

من جهتها، ذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أنّ تبون سيبحث مع ماكرون التعاون الثنائي، وجدول أعمال زيارة الأخير المرتقبة إلى الجزائر.

وأفاد البيان: "تناول الرئيسان التعاون الثنائي، خاصة جدول أعمال الزيارة المرتقبة، للرئيس ماكرون إلى الجزائر".

وتابعت: "ماكرون قدّم تعازيه للرئيس تبون، بضحايا الحرائق التي عرفتها بعض المحافظات الجزائرية"، دون تفاصيل أكثر.

وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، مستويات متذبذبة بين التهدئة والتوتر، بسبب طبيعة العلاقات المتشابكة خاصة ما تعلق بملفات الذاكرة، والأرشيف الجزائري والتجارب النووية.