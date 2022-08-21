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شاهد فيديو عن مقتل ابنة المفكر الروسي دوغين بانفجار سيارة !

الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

 أسفر انفجار قوي بسيارة دفع رباعي بالقرب من موسكو، مساء أمس، عن مقتل سائقها على الفور.

العالم - روسيا

ووفقًا للتقارير الأولية، فإن السيارة مملوكة لداريا دوغين، ابنة المفكر الروسي المثير للجدل ألكسندر دوغين، الذي يُعرِّفه الغرب كإحد أهم شخصيات الكرملين.

ووقع الحادث على طريق سريع على بعد حوالي 20 كيلومترا شرق موسكو في حوالي الساعة 9:45 مساء بالتوقيت المحلي، حيث قال شهود عيان إن الانفجار هز السيارة في منتصف الطريق مباشرة، وتناثر الحطام في كل مكان.

وبحسب ما ورد، اصطدمت السيارة بسياج، واشتعلت فيها النيران بالكامل، وفقًا للصور ومقاطع الفيديو من مكان الحادث.

وألكسندر دوغين هو فيلسوف سوفيتي وروسي وعالم سياسي وعالم اجتماع ومترجم وشخصية عامة، فيما يُعرف على أنه من أكبر المدافعين عن "روسيا الجديدة" والطرح الأوراسي بحثاً عن هوية روسية مخالفة لما أرسته القيصرية والبلشفية وما بعد تفكيك الاتحاد السوفياتي، وأحد المقربين من الرئيس بوتين.

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