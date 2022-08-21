حادث سير يخلّف 9 قتلى في الجزائر

العالم - الجزائر

وقالت الحماية المدنية، في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، إن الحادث ناجم عن اصطدام حافلة نقل عمال وشاحنة نقل محروقات بالطريق الوطني على بعد 185 كيلومترا عن بلدية برج عمر إدريس بولاية إليزي في جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن الحادث وقع مساء أمس السبت.

وقامت السلطات الجزائرية بتركيب مئات الكاميرات لمراقبة المخالفات المرورية بهدف التقليل من الحوادث التي تشهد منحى تصاعديا منذ سنوات.

وكانت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، أعلنت وفاة 27 شخصا غرقا، خلال 48 ساعة.

وقالت المديرية، في بيان، إنه تم تسجيل 14 وفاة في الشواطئ الممنوعة، و5 وفيات خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية.

وأضافت المديرية أن الوفيات سجلت على مستوى ولايات عدة من بينها"عين تموشنت ومستغانم وتيبازة والجزائر وبومرداس ، إلى جانب تسجيل وفاة مراهق في واد بولاية سكيكدة.

يأتي ذلك فيما خلفت حوادث المرور خلال المدة نفسها 8 وفيات وإصابة 523 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.