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هذا ما قاله قرقاش حول عودة سفير الإمارات الى ايران

هذا ما قاله قرقاش حول عودة سفير الإمارات الى ايران
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، على قرار عودة السفير الإماراتي إلى إيران، حيث أكد على ضرورة العمل والتعاون الأقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر.

العالم - الإمارات

وقال أنور قرقاش عبر حسابه على المنصة الرقمية "تويتر" إن : "قرار القيادة الرشيدة بعودة سفير الدولة الي طهران يأتي ضمن توجه دولة الإمارات الإقليمي نحو ترميم الجسور وتعزيز العلاقات وتعظيم المشترك والبناء عليه لخلق مناخ من الثقة والتفاهم والتعاون".

وأضاف قرقاش: "قناعتنا راسخة بضرورة العمل والتنسيق العربي والإقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن عودة سفيرها "سيف محمد الزعابي"، لتأدية مهامه في العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام القادمة.

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هذا ما قاله قرقاش حول عودة سفير الإمارات الى ايران

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