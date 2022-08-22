أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين 22 أغسطس 2022

ايران ..

رئيس الجمهورية يؤكد .. لن نتراجع عن ضمان حقوق الشعب في أية مفاوضات .

ابتكار ..

رئيس مجلس الشورى .. ليس بإمكان أية قوة عرقلة مسار تطوير قدرات إيران الدفاعية .

جمهوري اسلامي ..

تفاصيل أولية عن مسودة إتفاق من خمس وثلاثين صفحة بمفاوضات فيينا النووية .

عصر ايرانيان ..

سحب البساط من تحت إجراءات الحظر بتطوير العلاقات التجارية مع بلدان الجوار والمنطقة .

آرمان امروز ..

عودة ألمانيا للعسكرتاريا بمشاركة طائرات حربية ألمانية بمناورات غربية قرب الصين .

سياست روز ..

عمال الموانئ البريطانية يعلنون بدورهم إضرابا عاما بعد إضراب عمال سكك الحديد .

رسالت ..

جريمة إغتيال إبنة أحد المقربين من الرئيس الروسي بموسكو تفجر غضب الكرملين .

خراسان ...

إتساع دائرة مخاوف بلدان الإتحاد الأوروبي وبريطانيا من مواجهة شتاء قاس بظل نقص الوقود .

جوان ..

محافل بدمشق تتحدث عن ضرورة خروج القوات التركية من سوريا كشرط لتطبيع العلاقات .

كيهان ..

التحالف السعودي يسرق مئة وثلاثين مليون برميل من النفط باليمن خلال أربع سنوات .

وطن امروز ..

الكونغرس الأمريكي يحذر بدوره بعد الأجهزة الأمنية من تفجر صراعات بأمريكا.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

صحافة

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( تركيا وإختبارها الصعب لتجديد العلاقات مع سوريا ) .. تركيا ابدت رغبتها بمد جسور علاقات دبلوماسية مع سوريا وذلك على لسان الرئيس التركي نفسه ووزير خارجيته ايضا في عدة مناسبات مؤخرا في موقف يتناقض مع التلويحات التركية بشأن قرب القيام بعمليات عسكرية جديدة بشمال سوريا وغير ذلك. ان ضرورات اعادة اجواء الثقة وبعد سنوات من التدخلات العسكرية التركية تحتم اي ايجاد الارضية والمناخات المناسبة اولا. ( إن الخطوة الأولى اللازمة لإعادة أجواء الثقة بين البلدين هي قيام تركيا بسحب قواتها بالكامل من الأراضي السورية ) مع وقف دعهما للمعارضة المسلحة وخاصة للارهابية منها في شمال سوريا , وهذا ما دعت اليه ايضا محافل دبلوماسية سورية تعقيبا على تصريحات اردوغان الاخيرة . فليس من المنطقي ابدا الحديث عن بدء صفحة جديدة من العلاقات مع بقاء قوات تركية باراضي سورية ومع استمرار دعم انقرة لمثل هذه الجماعات .

جمهوري اسلامي ..

في الشأن الافغاني كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في مقالها ( لماذا لا يعترف المجتمع الدولي بحكومة طالبان ).. حركة طالبان الافغانية حاولت بعد سيطرتها على السلطة بكابول العام الماضي اقناع المجتمع الدولي بأنها تغيرت وتعلمت من اخطاءها خلال تسلمها السلطة لاول مرة, وذلك املا بتلقي مساعدات دولية, الا ان حكومة او امارة طالبان لم تحصل على اي اعتراف من المجتمع الدولي رغم ذلك لعدة اسباب. ( لقد ثبت للعالم اليوم أن طالبان التي شكلت حكومة طالبانية بشتونية بإمتياز وليس حكومة واسعة لم تتغير أبدا) ان حركة طالبان تجاهلت ابرز طلب من قبل المجتمع الدولي والداعي لتشكيل حكومة افغانية تمثل جميع مكونات الشعب الافغاني. كما ان طالبان واصلت نفس نهجها المعروف بخنق الحريات العامة وتشديد القيود بشكل عجيب على المرأة الافغانية, وليس هذا فحسب بل ان طالبان افسحت المجال امام نشاطات تنظيمات متشددة لها صلات بالقاعدة .

اطلاعات ..

في تقريرها ( مشاورات أحزاب تنسيقية مع أخرى سنية وكردية بالعراق) كتبت صحيفة اطلاعات .. تحدث قياديون في احزاب بالاطار التنسيقي عن بدء مشاورات مع احزاب سنية واخرى كردية بشأن استئناف البرلمان العراقي لمهامه النيابية في مكان اخر خارج المنطقة الخضراء ببغداد . وحسب هؤلاء القياديين. ( تستهدف المشاورات بين الإطار التنسيقي والأحزاب السنية والكردية إستئناف البرلمان أعماله لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئيس للوزراء ) وفي تطور اخر صرح مقربون من تيار الحكومة بزعامة السيد عمار الحكيم بأن موضوع انتخاب مرشح اخر لرئاسة الوزراء بدلا من محمد شياع السوداني يبقى امرا مرهونا بانتهاج التيار الصدري لمواقف مرنة ولوضعه لبعض الشروط التي يطرحها جانبا .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( اليابان وتصعيد الأجواء بألف صاروخ كروز ).. قررت طوكيو العودة للعسكريتاريا مرة اخرى منذ الحرب العالمية الثانية , واول مؤشر على ذلك قرارها الاخير بتطوير قدرات الف صاروخ دفاعي لايزيد مدى ايا منها عن مئة كيلومترا بتحويلها الى صواريخ هجومية بمدى الف كيلومتر. ( إن هذه الصواريخ اليابانية سيكون بمقدورها الوصول لسواحل كوريا الشمالية والصين في حالة إطلاقها من منصات أرضية ) لكنها ستكون قادرة على استهداف مناطق بعمق اراضي هذين البلدين باطلاقها من سفن وطائرات حربية. وبصورة عامة يعكس هذا التطور الخطير احتمال انزلاق اليابان عسكريا في الازمتين الكورية والتايوانية لصالح امريكا والغرب .

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( محاولات تل أبيب وواشنطن المعادية لإيران) كتبت صحيفة عصر ايرانيان .. واشنطن اقرت مؤخرا بانها تشترك مع الكيان الصهيوني على صعيد الاهداف الاستراتيجية مقابل ايران, لكن هناك بعض الفوارق في الاهداف التكتيكية . ولكن رغم هذه التطمينات الامريكية لم يهدأ روع الكيان الصهيوني الذي يواصل محاولاته لعرقلة احياء الاتفاق النووي. (إن بلادنا ألقت بالكرة بالملعب الأمريكي بردها الخاص على المقترح الأوروبي , ولن يهمها فيما اذا كانت واشنطن جادة أم لا) وبلادنا اخذت بعين الاعتبار كل الاحتمالات والسيناريوهات , واية تحركات ومخططات صهيونية او امريكية لتصعيد الاجواء ضد ايران ستفشل لامحالة .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في تقريرها( لانهاية لسرقات النفط السوري ).. تشهد مناطق شرق سوريا الغنية بالنفط عمليات سرقة امريكية ممنهجة واسعة النطاق للنفط السوري منذ سنوات . ( في الأسبوع الماضي وحده حملت أكثر من ثلاثمائة شاحنة صهريج كميات كبيرة من النفط السوري المسروق الى بلدان مجاورة ) ويقوم تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة امريكيا بتسهيل نقل النفط السوري المسروق لصالح امريكا. وقدرت محافل نفطية دولية خسائر سوريا على مدى عشر سنوات من نهب ثروتها النفطية باكثر من مئة مليار دولار .