الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اسرة جديدة تغادر مخيم الركبان في سوريا باتجاه مدينة تدمر

اسرة جديدة تغادر مخيم الركبان في سوريا باتجاه مدينة تدمر
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

غادرت أسرة جديدة من قاطني مخيم الركبان الواقع في منطقة التنف أقصى جنوب شرق سورية باتجاه مدينة تدمر، وذلك حسبما ذكرت مصادر إعلامية معارضة.

العالم - سوريا

وأشارت المصادر إلى أن عدد العائلات التي غادرت المخيم في شهر آب الجاري وصل إلى 18 عائلة، موضحة أن تلك العائلات غادرت على سبع دفعات إلى مناطق سلطة الدولة السورية ويقدر عدد أفرادها بالعشرات.

وفي الآونة الأخيرة تزايدت عمليات خروج العائلات من مخيم الركبان إلى مناطق سلطة الدولة، وذلك نتيجة سوء الأوضاع المعيشية في المخيم الذي يعاني أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وانعدام فرص العمل داخله وأزمة المياه التي بدأت فيه منذ دخول فصل الصيف، وتفاقمت مع ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي، وتخفيض منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة كمية المياه الواصلة له.

ويذكر ان القوات الامريكية تحتجز نحو 7 آلاف مهجر بفعل الإرهاب في مخيم الركبان، وكانت قد في شباط الماضي من مسؤولياتها داخل المخيم بخصوص المساعدات الإنسانية، بزعم أن وجودها في المنطقة لقتال تنظيم داعش الإرهابي فقط، على الرغم من استيلائها على المساعدات الإنسانية التي كان يتم إرسالها إلى المخيم.

روابط ذات صلة

قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي في «التنف».. ممنوعٌ تفكيك مخيم «الركبان»

سوريا.. عائلات جديدة تغادر مخيم الركبان نحو حمص

آخر تفاصيل استهداف طائرات مسيرة للقوات الأمريكية بقاعدة التنف

قاعدة التنف الامريكية رأس حربة في الحرب على سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

غانتس یقر بوجود أزمة بین تل ابیب والقاهرة

اسرة جديدة تغادر مخيم الركبان في سوريا باتجاه مدينة تدمر

في ابرز تطورات الازمة الاوكرانية.. زيلينسكي يحذر من محاكمة علنية لجنوده وموسكو تتوعد كييف ان ثبت تورطها بمقتل دوغين

اعتقال أمين سر حركة فتح في القدس

أنصاره يتجمعون أمام منزله تحسبا لاعتقاله.. الشرطة الباكستانية توجه تهم الإرهاب لعمران خان