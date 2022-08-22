قبيلة في غابات الأمازون يشاركون بتصوير فيلم وثائقي عنهم

العالم - خاص بالعالم

ولكن من شارك في تصوير الفيلم وإنتاجه؟إنهم السكان أنفسهم وتحديدا قبيلة أورو أو واو واو المنعزلة عن العالم.

ويؤكد مخرج الفيلم أنه خلافا لما يعتقده الكثير من المشاهدين لا علاقة لطاقم الفيلم بتصوير اللقطات المأسوية والمفجعة لإزالة الغابات إذ أن القبيلة هي التي تولت شراء الطائرات المسيرة وتشغيلها.



وقال مخرج أفلام وثائقية أليكس بريتز:"هذا الجيل الجديد من السكان الأصليين أبناء العصر الرقمي.ليس لدى المستوطنين فهم للسياق التاريخي وتغير المناخ والعواقب البيئية لأفعالهم وما يسببونه لبقية الكوكب".



فعندما وصلت جائحة كوفيد-19 الى الغابة رفض أهلها مجيء الغرباء اليها واضطر مخرج الفيلم أليكس بريتز إلى تسليم الكاميرا التي كان يصور بها لأفراد القبيلة تاركا لهم أن يتولوا بأنفسهم استكمال الشريط الوثائقي عنهم.

وأثمرت هذه التجربة نموذج إنتاج مشترك ورد فيه اسم أحد أفراد القبيلة كمدير تصوير.

وخصصت للقبيلة حصة من الأرباح، وأعطيت إمكان المشاركة في القرارات التجارية المتعلقة بالتوزيع، كون مساهمتها أكبر في الإنتاج.



وأتاح قرار تزويد القبيلة بمعدات التصوير وتدريب أفرادهاعلى استخدامها نظرة مباشرة إلى أنشطة القبيلة ومنها الدوريات التي تهدف لمنع المتسللين.



ويشير المخرج إلى أن الطائرات المسيرة تتيح وفي نصف ساعة فقط الوصول مثلا إلى موقع في الطرف الثاني من سلسلة جبال كان بلوغه ليستغرق أربعة أيام مشيا عبر غابة قديمة وكثيفة.



وعلى الرغم من تصوير المخرج بنفسه لبعض مقاطع دوريات المراقبة لكن ايا منها لم يدرج في التوليف النهائي للشريط والسبب بحسب أليكس كون ما صوره أبناء القبيلة واقعيا ومعبرا أكثر.

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