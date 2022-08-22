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الهند تسلم ايران 6 رافعات ميناء متحركة

الهند تسلم ايران 6 رافعات ميناء متحركة
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الموانئ والملاحة والممرات المائية الهندي، أن بلاده سلمت إيران 6 رافعات ميناء متحركة بهدف تطوير ميناء جابهار العالمي.

العالم - ايران

وخلال لقائه مع محمد مخبر، النائب الاول للرئيس الايراني، بحث وزير الموانئ والملاحة والممرات الهندي ساراناندا سونوفال ومضيفه الايراني بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في تطوير ميناء جابهار.

وقام سونوفال بزيارة تفقدية الى ميناء جابهار، للاطلاع عن كثب على عملية تطوير ميناء الشهيد بهشتي في جابهار، وقام بتسليم 6 رافعات ميناء متحركة الى المنطقة التجارية الحرة لميناء جابهار العالمي (IPGCFTZ).

وخلال اللقاء، صرح مخبر ان تنمية ميناء جابهار ستؤدي الى زيادة حجم التبادل التجاري ونقل مختلف الشحنات.

ومن جانبه، أكد سونوفال على اهمية التعاون بين الجانبين في الخطوات التي من المقرر ان يتم من خلالها تحويل ميناء جابهار الى آلية لتنمية التجارة في المنطقة.

وأعرب الوزير الهندي عن ارتياحه للقائه مع المسؤولين الايرانيين، وقال: اجرينا محادثات بشأن سبل وآليات تعزيز العلاقات الثنائية بين ايران والهند أكثر فأكثر، مؤكدا ان نيودلهي ستواصل تعزيز العلاقات النشطة مع ايران.

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