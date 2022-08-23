السجون الاسرائيلية علی موعد مع انتفاضة فلسطينية شاملة

العالم - خاص بالعالم

وقال البشتاوي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان حراك الأسری يعتبر جزء من الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية الشاملة في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، مؤكداً ان السجون الاسرائيلية تشهد مؤشرات لانتفاضة داخل السجون الاسرائيلية وليس فقط حراكاً لتحسين وضع الاسری.

وتوقع ان تشهد السجون الاسرائيلية انتفاضة يقودها أكثر من 4650 أسير فلسطيني من خلال توحد الحركة الاسيرة داخل السجون موكداً تشكيل لجنة طوارئ عليا من كل الفصائل الفلسطينية داخل السجون، ستبدأ حراكاً تصاعدياً في مواجهة الاحتلال.

وأوضح البشتاوي ان الاسری الفلسطينيين يقومون بتسطير ملاحم بطولية في مواجهة الاحتلال ويكتبون سيرة النضال الفلسطيني من خلال المواجهة المباشرة مع السجان الصهيوني.

واستذكر ثورة الشعب الجزائري المعروفة بثورة المليون وخمسمئة شهيد مؤكداً ان الثورة الفلسطينية هي ثورة المليون أسير، ذاقوا مرارة الأسر داخل فلسطين المحتلة من البحر الی النهر، علی مدار الصراع مع الاحتلال منذ 1948 شكلت الحركة الاسيرة علامة مضيئة في مسيرة الصراع والمواجهة مع الاحتلال.

وأكد ان السجان الصهيوني كان يريد أن يجعل زنازينه مقابراً للفلسطينيين، لكن الحركة الاسيرة تريد من خلال التصعيد الاخير، تحويل هذه المقابر الی محطات لصناعة أساطير المقاومة.