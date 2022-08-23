أسباب الإجراءات التصعيدية للأسری في السجون الاسرائيلية

العالم - خاص بالعالم

وقال دبابش في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"كان هناك اتفاقاً تم توقيعه بين ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية والحركة الوطنية الاسيرة شمل بنوداً انتصرت بها الحركة الاسيرة في شهر 3 من العام الحالي ولكن بدأ السجان الصهيوني التراجع عن قرارات هذا الاتفاق الموقع".

وأكد ان الحركة الاسيرة اتخذت قراراً قبل اسبوع وكان البيان رقم واحد من الحركة الاسيرة انهم سيقوموا بخطوات تصعيدية في داخل السجون، بدأوها بإضراب مفتوح لبعض الاسری وارجاع وجبات الطعام وعدم الخروج للتفتيش امام مصلحة ادارة السجون.

وأوضح انه هناك خطوات ستكون يوم الاربعاء المقبل يشمل اضرابات اخری في بعض السجون وسيدخل الاضراب أكثر من 100 أو 200 اسير فلسطيني يوم الاربعاء وسيكون اخر مهلة لمصلحة السجون للرد علی مطالب الاسری، يوم الاربعاء.

وبيّن منسق لجنة الأسری للقوی الوطنية والاسلامية ان ادارة السجون الاسرائيلية بدأت بنقل الاسری أصحاب المحكوميات العالية لاسيما المؤبدات بين السجون في خطوة استفزازية ضد الاسری تشكل ضربة لنسيجهم الاجتماعي وحرباً نفسيا؛ لكن الحركة الاسيرة في تجليات وحدتها الوطنية زادت من توحدها حيث أصبحت اكثر أيام التاريخ توحداً فيما بينها.

وأكد دبابش ان المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولجان الاسری الداعمة في كل فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة المحتلة وبعض المؤسسات في بعض الدول العربية وفلسطينيي الشتات سيقومون بخطوات ثابتة لدعم الحركة الاسيرة الفلسطينية من أجل الضغط علی الاحتلال للتراجع عن اضطهاداته ضد الاسری الفلسطينيين.