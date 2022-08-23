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التنفيس عن الاحقاد ضد ايران على الطريقة البريطانية 

التنفيس عن الاحقاد ضد ايران على الطريقة البريطانية 
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي


-السفير البريطاني في طهران "سيمون شيركليف"، الذي قيل إنه زار محافظة فارس لتوسيع العلاقات التجارية، اطلق تصريحات غريبة خلال اجتماعه مع أعضاء الغرفة التجارية للمحافظة حيث قال ما مضمونه : احترم النظرة السلبية للشعب الإيراني تجاه إنجلترا ، لكن اعلموا أن الشعب البريطاني أيضا لديه نفس الشعور تجاه إيران! .

-هذه التصريحات تأتي في حين أن تاريخ القرون الماضية مليء بالجرائم البريطانية ضد إيران انطلاقا من انقلاب 19 اغسطس 1953 ومرورا بدعم النظام البعثي العراقي في الحرب المفروضة على ايران ، والدعم المطلق والتام لكل أنواع الضغوط الغربية ضد إيران ودعم اسقاط طائرة الركاب الايرانية و...

السفير البريطاني

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التنفيس عن الاحقاد ضد ايران على الطريقة البريطانية 

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