التنفيس عن الاحقاد ضد ايران على الطريقة البريطانية 

العالم - سبورتي



-السفير البريطاني في طهران "سيمون شيركليف"، الذي قيل إنه زار محافظة فارس لتوسيع العلاقات التجارية، اطلق تصريحات غريبة خلال اجتماعه مع أعضاء الغرفة التجارية للمحافظة حيث قال ما مضمونه : احترم النظرة السلبية للشعب الإيراني تجاه إنجلترا ، لكن اعلموا أن الشعب البريطاني أيضا لديه نفس الشعور تجاه إيران! .

-هذه التصريحات تأتي في حين أن تاريخ القرون الماضية مليء بالجرائم البريطانية ضد إيران انطلاقا من انقلاب 19 اغسطس 1953 ومرورا بدعم النظام البعثي العراقي في الحرب المفروضة على ايران ، والدعم المطلق والتام لكل أنواع الضغوط الغربية ضد إيران ودعم اسقاط طائرة الركاب الايرانية و...

السفير البريطاني