شاهد.. الصدريون يعتبرون اعتصامهم 'خطوة نحو الامام'

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم أن كثير من القضايا في أغلب المحاكم أرجئت إلى وقت آخر بسبب تعليق العمل.

وتابع ان بعثة الأمم المتحدة دعت إلى الامتثال للدستور وعلى مؤسسات الدولة أن تعمل بوظيفتها.

وبدأ أنصار التيار الصدري في العراق، اليوم الثلاثاء، اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وتجمّع المعتصمون أمام البوابة الرئيسية للمجلس، ورفعوا لافتات تطالب بحل البرلمان، إضافة الى عدم تسييس القضاء، ومحاربة الفساد.

وقرر مجلس القضاء الأعلى في العراق تعليق أعماله في كافة مفاصله في العراق، على خلفية اعتصام انصار التيار الصدري امام بوابة مبناه.

وأدان مجلس القضاء في بيان اعتصام أتباع التيار الصدري وحمل الحكومة العراقية والتيار الصدري مسؤولية تداعيات هذا الاجراء بتعطيل القضاء العراقي.