فيصل المقداد: الاحتلال التركي لسوريا يجب ان ينتهي

العالم - سوريا

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "نثمن وقوف روسيا إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب المدعوم من الدول الغربية".

وأضاف: أجرينا جلسة مباحثات معمقة حول مواقف بلدينا الصديقين على صعيد العلاقات الاقتصادية والأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط ونرفض أي تدخلات خارجية في شؤون سوريا ونؤكد على ضرورة حل الأزمة فيها سياسياً".

وبين المقداد أن الولايات المتحدة هي من دعمت الإرهاب في سوريا ودمرت البنية التحتية والاقتصادية وتواصل نهب نفطها وثرواتها وفرض إجراءاتها الاقتصادية القسرية في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

واكد أن لا خيار للفصائل المسلحة الا ان تقف الى جانب الجيش السوري دفاعا عن الوطن، وأن الاغراءات التي تقدم الى هذه الفصائل هدفها اراقة المزيد من دماء السوريين.

وتابع المقداد: لا مصلحة للميليشيات الانفصالية إلا بالتحالف مع الجيش العربي السوري، وان الاحتلال التركي لسوريا يجب ان ينتهي.

بدوره أكد لافروف ضرورة دعم المجتمع الدولي عودة اللاجئين السوريين بعيداً عن أي تسييس.

وقال: "ندين قصف إسرائيل الأراضي السورية ونعرب عن قلقنا من مواصلة استهداف المنشآت الحيوية في سورية كما حصل في مطار دمشق الدولي".

وشكر لافروف سوريا لدعمها العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا معبراً عن ارتياحه لعودة العلاقات بين سوريا وعدد من الدول العربية.

يتبع..