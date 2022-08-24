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قوات الاحتلال الاميركي تواصل سرقتها نفط سوريا

قوات الاحتلال الاميركي تواصل سرقتها نفط سوريا
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بالنفط السوري المسروق من حقول النفط السورية عبر معبر المحمودية غير الشرعي مع العراق والمخصص لسرقة النفط السوري يضم 78 صهريجا .

العالم - سوريا

وأوضح مراسل قناة العالم، ان رتل صهاريج النفط المسروق تمت سرقته من الحقول السورية وتهريبها الى الاراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية.

وكانت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية قد اكدت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر وقاحة في جرائم السرقة التي تمارسها تجاه العديد من بلدان العالم كما هو الحال حاليا في سرقة النفط السوري الذي يعد أمرا مخزياً وعاراً على واشنطن.

وقالت الصحيفة في مقال لها إن القوات الأمريكية مستمرة في سرقة النفط السوري ونقله إلى الأراضي العراقية وهي حقيقة بات يسهل فهمها بما أن السلب والنهب أصبحا حرفة تمارسها الولايات المتحدة منذ زمن طويل مشيرة إلى أن هذا الأمر يظهر أن الجشع الأمريكي للحصول على النفط لن يتوقف.

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