أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 25 أغسطس 2022

اطلاعات ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية .. نشاطات إيران النووية قانونية ولا توجد منشآت غير معلنة .

آرمان ملي ..

وزارة الخارجية تبدأ بدراسة الرد الأمريكي على وجهة نظر إيران إزاء المقترح الأوروبي .

ايران ..

إنتاج إيران من القمح يصل لعشرة ملايين طن سنويا مقتربا من الإكتفاء الذاتي .

جمهوري اسلامي ..

إستمرار وتفاعل أجواء دعم السلطة القضائية بالعراق ردا على إعتصام التيار الصدري .

خراسان ..

مجلس القضاء الأعلى في العراق يعلن عن إستئناف أعماله بعد إنتهاء إعتصام الصدريين .

سياست روز ..

سلاح الطائرات المسيرة للجيش يستعرض قدراته في مناورات 1401 .

عصر ايرانيان ..

محافل إعلامية دولية .. مناورات المسيرات الإيرانية جسدت تعاظم قدرات إيران على الردع .

كيهان ..

الحشد الشعبي في العراق يبدي إستعداده للتصدي للفوضى والدفاع عن الدستور .

وطن امروز ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية .. لا ينبغي ان تطرح الوكالة الدولية مطالب الكيان الصهيوني .

مردم سالاري ..

قلق بريطاني من تراجع وتيرة الدعم الأوروبي لأوكرانيا مع تفاقم الأزمات بأوروبا نفسها .

قدس ..

أردوغان يتحدث بعد تطبيعه الشامل مع الكيان الصهيوني عن دعم القضية الفلسطينية .

آرمان امروز ..

القوات التركية تشن هجوما على منطقة تل رفعت بضواحي حلب في سوريا .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( مقتدى و إيذاء النفس) ..

تخيم ظلال مواقف وقرارات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانفعالية على الاجواء في العراق, وهي قرارات تدفع باتجاه مواصلة مسار تحشيد الشارع لفرض رؤيته للامور .

والواقع هو انه بات من الصعب التكهن بمواقفه وبالتالي بما قد تشهده الساحة العراقية من تطورات واحداث. ان انصار الصدر عطلوا البرلمان بتظاهراتهم واعتصامهم ليرتكبوا بعدها خطئا فادحا بشكل اكبر باستهداف السلطة القضائية هذه المرة .

"الصدر حاول دفع مجلس القضاء الأعلى للتحرك لحل البرلمان لكنه إصطدم برفض المجلس وبتفجر ردود فعل داخلية غاضبة "

ان مطالبة الصدر مجلس القضاء بحل البرلمان وتصعيده للضغوط عليه بالمظاهرات والاعتصام ايضا, كانت نوع من الانتحار السياسي فرفض هذا المجلس كان صريحا بتأكيد كونه لا يتمتع بأية صلاحيات دستورية لحل البرلمان, كما ان موقف الصدر اوجد موجة ادانة واسعة النطاق من قبل القوى والتيارات السياسية ليضطر بعد كل ذلك لانهاء اعتصام انصاره مقابل مجلس القضاء .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها (أوكرانيا بعد ستة أشهر من الحرب )..

على عتبة دخول الحرب في اوكرانيا لشهرها السابع, جاء تاكيد الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي من ان الحرب لن تنتهي إلا بعد تحرير القرم ليبدد اية آمال بشأن امكانية حل الازمة عبر المفاوضات والخيارات الدبلوماسية .

"إن تصريحات زيلينسكي تجسد تصعيدا للأجواء بوضع عقبات جدية في طريق أي جهود لدفع الأمور نحو طاولة المفاوضات"

ان كييف تراهن على استمرار تدفق السلاح الغربي, الا ان هناك مؤشرات عديدة حول تبلور تململ في البلدان الاوروبية من تزايد وطأة استمرار الحرب باوكرانياوتقديم الدعم لكييف على اقتصادياتها.

ان طرح شعار تحرير القرم يعني دعوة مفتوحة لتوسيع دائرة الحرب مع روسيا, وبغض النظر عن اية تعقيدات وخلفيات ترتبط بموضوع القرم .

جمهوري اسلامي ...

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في تقريرها ( كينيون يرفعون شكوى دولية ضد بريطانيا )..

قدم مواطنون كينيون شكوى للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ضد بريطانيا على خلفية ارتكابها لجرائم بحق الانسانية خلال حقبة استعمارها لكينيا. محامي هذه المجموعة من الكينيين اوضح أن

" بريطانيا تتجاهل منذ عقود مسؤوليتها عما سببته جرائمها الوحشية من مآس للشعب الكيني خلال الحقبة الإستعمارية "

وحسب لائحة الشكوى المطروحة على المحكمة الاوروبية, قام البريطانيون والى جانب كل اجراءاتهم الوحشية ضد الكينيين بمصادرة اراضي ومزارع المواطنين بالقوة لصالح ايجاد مجمعات وكانتونات لمستوطنين بريطانيين في قلب البلاد خلال الحقبة الاستعمارية .

ويكالب هؤلاء المواطنيين الكينيين في شكواهم بريطانيا بالاعتذار رسميا عن جرائمها بكينيا وبدفع تعويضات .

وجدير بالذكر ان كينيا نالت استقلالها عام 1963 بعد عقود طويلة من الاستعمار البريطاني.

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في الشأن الليبي في مقالها ( مخاوف من إندلاع حرب أهلية بليبيا )..

يخيم شبح مخاوف متزايدة من عودة الاقتتال والحرب الاهلية الى ليبيا بمقياس واسع على الاجواء في هذا البلد مع احتدام الصراع بين رئيس الوزراء المكلف من قبل البرلمان الليبي بطبرق فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمقره بالعاصمة طرابلس .

"تصريحات باشاغا الأخيرة من المقر المؤقت لحكومته بمدينة سرت بملاحقة من يحمل السلاح ضد الشرعية عكست تفاقم الأجواء"

بعد ان رفض الدبيبة السماح لباشاغا ببدء مهامه من طرابلس وتلويحه بأن تسليمه للسلطة امر غير ممكن الا بعد اجراء انتخابات برلمانية جديدة وتشكيل برلمان يبت بموضوع رئاسة الوزراء وبتشكيل حكومة جديدة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشهد فيه طرابلس معارك بين ميليشيات مختلفة على مناطق النفوذ. وفي هذا الخضم حذرت بعثة الامم المتحدى الى ليبيا من انجرار البلد لمتاهات حرب اهلية اخرى ودعت كل الاطراف لتهدئة الاجواء .

آرمانى ملي ..

في تقريرها ( فشل ألمانيا بإيجاد بديل عن الغاز الروسي ) كتبت صحيفة آرمان ملي ..

يبدو ان المستشار الالماني اولاف شولتز لم يحقق اي نجاح ملموس في جهوده الخاصة بايجاد مصادر جديدة للغاز بدلا من الغاز الروسي لبلاده ولبلدان الاتحاد الاوروبي بشكل عام, وهذا مااشارت اليه صحف المانية مؤخرا, وحسب هذه الصحف ايضا...

" لم يبد رئيس الوزراء الكندي حماسا لفكرة ايصال الغاز من بلاده لألمانيا بسبب الكلفة الباهضة وعدم توفر المنشآت اللازمة"

وسبق ان اصطدم مشروع حصور اللمانيا على الغاز من قطر بخلافات حول التوقيت الزمني وقضايا اخرى. وهناك مخاوف جدية بالمانيا وبلدان الاتحاد الاوروبي من مواجهة ازمة طاقة خطيرة بحلول فصل الشتاء من توقف استيرادات الغاز من روسيا.