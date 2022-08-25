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للمرة الثانية خلال ساعات.. استهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور

للمرة الثانية خلال ساعات.. استهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

استهدف هجوم بالقذائف الصاروخية قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور في سوريا وذلك للمرة الثانية خلال ساعات.

العالم - سوريا

وأفادت مصادر محلية في دير الزور لـسانا باستهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بالريف الشرقي برشقات من القذائف الصاروخية تلي ذلك سماع أصوات انفجارات داخل القاعدة فيما لم يتم التأكد إذا خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة.

إلى ذلك أفادت قناة إن بي سي نيوز الأمريكية بإصابة عدد من جنود الاحتلال الأمريكي بهجوم صاروخي استهدف قواعدهم العسكرية شرق محافطة دير الزور.

واستهدف هجوم بالقذائف الصاروخية أمس القاعدتين العسكريتين للاحتلال الأمريكي في حقلي العمر وكونيكو النفطيين.

وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد لها في مناطق عدة في الجزيرة السورية ولا سيما في حقول النفط والغاز لسرقة إنتاجها وتهريبه إلى الخارج بواسطة أرتال من الصهاريج والشاحنات بالتنسيق مع مرتزقتها في "قسد".

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