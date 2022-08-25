على بساط الريح.. ماكرون يزور الجزائر ومعه شخصية مثيرة للجدل!

خاص بالعالم

زيارة ماكرون الى الجزائر هي الثانية له للبلاد وتأتي بالتزامن مع الذكرى الستين لاستقلالِ الجزائر عن فرنسا عامَ ألفٍ وتسعِمئةٍ واثنين وستين، وتهدف الزيارة إلى طي صفحة القطيعة واعادة بناءِ العلاقاتِ بين البلدين، حيث من المقررِ أنْ يتّجه الرئيس الفرنسي مع نظيرهِ الجزائري عبد المجيد تبون إلى مقام الشهيد الذي يخلّد ذكرى حرب الاستقلال.

كما ينتظر أن يناقشَ الرئيسان الوضعَ في جمهورية مالي لأهمية دورِ الجزائر في المنطقة نظرا لامتداد حدودها آلاف الكيلومترات مع مالي والنيجر وليبيا.

من جهته، يسعى الرئيس الجزائري لاستثمار الزيارة باجترار التزامات استثمارية فرنسية قوية في عدة مجالات ابرزها الطاقة، إذ تسعى الجزائر لاستغلال ارتفاع أسعار الطاقة حاليا نتيجة الاضطرابات الدولية المختلفة وخاصة الحرب في اوكرانيا.

وعلى الرغم من تأكيدات الرئاسة الفرنسية ان الغاز الجزائري ليس موضوع الزيارة الا ان خبراء يرون ان توقيت زيارة ماكرون يشير الى المساعي الاوروبية الحثيثة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

اما المعارضة في الجزائر فتذهب إلى رأي آخر حيث تعتقد أن هذه الزيارة تهدف إلى تشجيع الجزائر على تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي نظرا الى ان حاخام فرنسا الأكبر حائيم كورسيا هو من بين الوفد المرافق للرئيس ماكرون.

وتفاقمت القطيعة بين البلدين مع نشر تصريحات للرئيس الفرنسي في تشرين الأول/أكتوبر الفين وواحد وعشرين اتهم فيها النظام السياسي العسكري الجزائري بإنشاء 'ريع للذاكرة' وشكّك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار.