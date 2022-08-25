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الرئيس الفرنسي يزور الجزائر لطي صفحة القطيعة وإعادة بناء العلاقات

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

ماكرون في الجزائر؛ لطي صفحة القطيعة وإعادة بناء علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي. زيارة تستغرق3 أيام اصطحب فيها ماكرون وفدا كبيرا يشمل90 شخصا بينهم7وزراء. وتتزامن مع الذكرى الـ60 لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام1962 وهي الثانية لماكرون بعد توليه منصب الرئاسة.

العالم - خاص بالعالم

الرئاسة الفرنسية اعتبرت ان الرحلة ستساعد في تعميق العلاقات الثنائية التي تتطلع إلى المستقبل، وتعزيز التعاون الفرنسي الجزائري في مواجهة القضايا الإقليمية ومواصلة العمل على تضميد الذكريات.

من جانبها رحبت الرئاسة الجزائرية بالزيارة باعتبارها تندرج ضمن رؤية جديدة مبنية على الندية وتوازن المصالح؛ واعتبرت ان المأمول من الزيارة هو إطلاق ديناميكية تدفع إلى التقدم في معالجة الملفات الكبرى وإلى تكثيف وتوسيع العلاقات الجزائرية- الفرنسية.

الهدف الرئيسي من الزيارة بالنسبة لباريس هو طي صفحة الخلافات الأخيرة. بينما تعتبرها الجزائر اعترافا بأهميتها الاستراتيجية والدبلوماسية في شمال إفريقيا والساحل.

ويقرأ مراقبون الزيارة على أنها محفوفة بالرهانات؛ بين مسألة الذاكرة والحرب في أوكرانيا والغاز الجزائري والتأشيرات والأمن في الساحل.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت الجزائر، وهي من بين أكبر عشرة منتجين للغاز في العالم، محاورا مرغوبا للغاية للأوروبيين الساعين إلى تقليل اعتمادهم على الغاز الروسي.

سيناقش الرئيسان ايضا الوضع في مالي حيث أنهى الجيش الفرنسي للتو انسحابه، والنفوذ الروسي المتزايد في إفريقيا.

وتلعب الجزائر دورا محوريا في المنطقة نظرا لامتداد حدودها آلاف الكيلومترات مع مالي والنيجر وليبيا، كما أنها مقربة من روسيا مزودها الرئيسي بالأسلحة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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