إثيوبيا تدعو المجتمع الدولي لدعم محادثات السلام غير المشروطة مع جبهة تحرير تيغراي

العالم- إفريقيا

جاء ذلك بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين باستئناف الأعمال العسكرية بعد فترة هدوء في الأشهر القليلة الماضية.

وقال ميكونن، في لقاء مع ممثلي البعثات الدبلوماسية بالبلاد حسبما ذكرت الخارجية الإثيوبية على "فيسبوك": "نحث المجتمع الدولي على تعزيز محادثات السلام غير المشروطة بقيادة الاتحاد الأفريقي وإدانة السلوك المدمر للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وتابع: "الحكومة الفيدرالية تنفذ خطوات مشجعة لتحقيق سلام دائم وإنهاء الحرب في شمال البلاد"، مؤكدا أن "الحكومة مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي الدولة وسيادتها، لكنها ملتزمة أيضًا باستخدام الوسائل السلمية لإنهاء النزاع والتعاون مع المنظمات الإنسانية لتقليل المعاناة التي لا داعي لها".

وأمس، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطراف النزاع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا بالوقف الفوري للقتال.

جاء ذلك في بيان لغوتيريش نشره الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، في ظل تجدد القتال لأول مرة منذ عام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.