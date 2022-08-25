أنظمة الأمان تنطلق في محطة زابوروجيه الكهروذرية

العالم- الأزمة الاوكرانية

يشار إلى أنه حدث بعد ظهر اليوم الخميس، انقطاع للتيار الكهربائي في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

من جانبها، ذكرت السلطات المحلية، أن السبب هو حدوث ماس كهربائي في الشبكة بعد قصف القوات الأوكرانية والحرائق في مدينة إينرغودار.

ونوهت السلطات بأن فرق الطوارئ توجهت على الفور إلى الموقع.

وكتب فولغا على قناته في تيلغرام: "نفذ المختصون عملهم على الفور، وعاد توريد الكهرباء إلى المستخدمين إلى حالته الطبيعية".

وتقع محطة زابوروجيه الكهروذرية قرب مدينة إينرغوغراد وهي في الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي.

وفي الأيام الأخيرة، تعمدت القوات الأوكرانية، قصف هذه المحطة والمنطقة المحيطة بها مع استخدام الطائرات بدون طيار والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.