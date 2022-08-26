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أهالي الضفة يلبون نداء ’الفجر العظيم’

أهالي الضفة يلبون نداء ’الفجر العظيم’
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

استجاب أهالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، لنداء "الفجر العظيم"، خاصة في مساجد طولكرم ونابلس وجنين وطوباس.

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام امتلأت مساجد الضفة بالمصلين الذين احتشدوا تلبية لنداء "الفجر العظيم" دفاعاً عن القدس والأقصى، ووقوفاً في وجه اعتداءات الاحتلال المتصاعدة، واستفزازات قطعان مستوطنيه ضدّ شعبنا ومقدساتنا.

وعقب الصلاة وزع المواطنون الحلوى والمشروبات الساخنة على المصلين، وسط دعوات للحضور في المسجد الأقصى والتكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة ومنع تكرار الانتهاكات الصارخة لحرمة المسجد وقدسيته.

وفي مسجد طوباس القديم، وزع المصلون الحلويات عن روح الشهيد الحاج صلاح صوافطة عقب أداء الصلاة.

وأكدت الدعوات أن صلاة الفجر فريضة مهمة من فرائض المسلمين في بقعة مباركة.

وتأتي حملة الفجر العظيم لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر.

وانطلقت "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.

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