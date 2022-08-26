وزير أردني: علاقتنا مع مصر تتجاوز الشكليات

العالم- الاردن

ونقلت وكالة عمون، مساء أمس الخميس، عن الشبول حول خطوات الحكومة الأردنية بشأن فرض إجراءات مماثلة على الصادرات المصرية، بداية من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأكد الوزير الأردني أن علاقة المملكة مع الجانب المصري تتجاوز الشكليات كافة مع التشديد على وجود إصرار لدى القيادتين والحكومتين على تذليل كل الصعوبات.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت عزمها فرض إجراءات مماثلة لإجراءات مصرية على المستوردات المصرية باعتبارها الدولة الوحيدة التي تفرض قيودا غير جمركية علـى الصادرات الأردنية، وذلك بحسب مبدأ المعاملة بالمثل، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، بحسب تعميم صادر عن وزارة الصناعة والتجارة.

ووفقا للتعميم الموجه إلى غرفتي تجارة وصناعة الأردن، سيتم تفعيل نظام التخليص الأردني المسبق ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب المصري.

ومن المفترض خضوع جميع السلع المصرية المارة “ترانزيت” عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، كما سيتم بموجب القرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية إلى السوق الأردنية واستبداله بالاعتمادات المستندية.