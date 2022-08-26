الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

إثيوبيا.. 4 قتلى بقصف جوي استهدف عاصمة تيغراي

إثيوبيا.. 4 قتلى بقصف جوي استهدف عاصمة تيغراي
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

قصف الطيران الإثيوبي، اليوم الجمعة، ميكيلي، عاصمة تيغراي، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن سلطات الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا وعاملين في المجال الإنساني.

العالم - أفريقيا

وقال الناطق باسم متمردي تيغراي، كينديا غيبريهيوت إن "طائرة ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي. وقتل وجرح مدنيون".

كما أفاد مصدران في المجال الإنساني أنهما أُبلغا بضربة جوية في ميكيلي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر طبية في إثيوبيا إن الغارة الجوية التي استهدفت إقليم تيغراي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، بينهم طفلان.

في غضون ذلك، دعت الحكومة الاثيوبية المواطنين في إقليم تيغراي للابتعاد عن أماكن الأسلحة ومراكز التدريب التابعة لجيهة تحرير تيغراي.

إثيوبيا.. الحرب بتيغراي تعقد عملية انطلاق الحوار الوطني

0 seconds of 0 secondsVolume 90%

إثيوبيا.. الحرب بتيغراي تعقد عملية انطلاق الحوار الوطني

وأكد مكتب الاتصال الحكومي، في بيان، عزم الحكومة الإثيوبية ضرب القواعد العسكرية لجبهة تحرير تيغراي التي أصبحت "مصدر العتاد لهم"، حسب البيان.

ويوم الأربعاء الماضي، أكدت الحكومة الإثيوبية، استئناف المعارك في شمال البلاد، بين الجيش والمتمردين في منطقة تيغراي، متهمة المتمردين بـ"انتهاك الهدنة" التي تم التوصل إليها منذ 5 أشهر.

وقالت الحكومة في بيان: "إن متمردي تيغراي تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية، وشنوا هجوما اليوم في الساعة (02:00 بتوقيت غرينيتش)، في منطقة تقع جنوب تيغراي، وانتهكوا الهدنة".

وتابعت: "تصدت قوات دفاعنا الباسلة وجميع قواتنا الأمنية بطريقة منسقة لهذا الهجوم"، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة "ضغوط شديدة" على سلطات المتمردين في تيغراي.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

إثيوبيا تدعو المجتمع الدولي لدعم محادثات السلام غير المشروطة مع جبهة تحرير تيغراي

إثيوبيا تعلن إسقاط طائرة انتهكت أجواءها عبر السودان

جبهة تيغراي تنفي وجود اتصالات مباشرة مع الحكومة الإثيوبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. جولة جديدة من المفاوضات اليمنية مطلع الأسبوع المقبل في الأردن

إثيوبيا.. 4 قتلى بقصف جوي استهدف عاصمة تيغراي

تحذير.. المشروبات الساخنة تضاعف خطر الإصابة بسرطان الحلق

بالفيديو.. خطر يهدد عشاق طيور الصيد.. لحوم محشوة بشظايا الرصاص

بالفيديو.. إقامة صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة دعما للأسرى

الخارجية العراقية تعلق على استهداف عجلة للسفارة الإسترالية