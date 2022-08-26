إثيوبيا.. 4 قتلى بقصف جوي استهدف عاصمة تيغراي

العالم - أفريقيا

وقال الناطق باسم متمردي تيغراي، كينديا غيبريهيوت إن "طائرة ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي. وقتل وجرح مدنيون".

كما أفاد مصدران في المجال الإنساني أنهما أُبلغا بضربة جوية في ميكيلي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر طبية في إثيوبيا إن الغارة الجوية التي استهدفت إقليم تيغراي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، بينهم طفلان.

في غضون ذلك، دعت الحكومة الاثيوبية المواطنين في إقليم تيغراي للابتعاد عن أماكن الأسلحة ومراكز التدريب التابعة لجيهة تحرير تيغراي.

إثيوبيا.. الحرب بتيغراي تعقد عملية انطلاق الحوار الوطني

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إثيوبيا.. الحرب بتيغراي تعقد عملية انطلاق الحوار الوطني

وأكد مكتب الاتصال الحكومي، في بيان، عزم الحكومة الإثيوبية ضرب القواعد العسكرية لجبهة تحرير تيغراي التي أصبحت "مصدر العتاد لهم"، حسب البيان.

ويوم الأربعاء الماضي، أكدت الحكومة الإثيوبية، استئناف المعارك في شمال البلاد، بين الجيش والمتمردين في منطقة تيغراي، متهمة المتمردين بـ"انتهاك الهدنة" التي تم التوصل إليها منذ 5 أشهر.

وقالت الحكومة في بيان: "إن متمردي تيغراي تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية، وشنوا هجوما اليوم في الساعة (02:00 بتوقيت غرينيتش)، في منطقة تقع جنوب تيغراي، وانتهكوا الهدنة".

وتابعت: "تصدت قوات دفاعنا الباسلة وجميع قواتنا الأمنية بطريقة منسقة لهذا الهجوم"، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة "ضغوط شديدة" على سلطات المتمردين في تيغراي.