شاهد.. خبير يكشف اهوال التواجد الامريكي في سوريا

خاص بالعالم

وقال الافندي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان بيان القمة الثلاثية في طهران المشترك بين الرئيس الايراني والتركي والروسي، صرح بان المشكلة السورية الوحيدة التي تمنع تنمية سوريا واعادة اعمارها، هي مشكلة الوجود الامريكي كوجود محتل، وهذا متفق عليه من قبل كل الدول.

واوضح الافندي، ان امريكا ليس لديها اي استراتيجية في سوريا، وهي تدعم الفصائل الانفصالية المسجلة كقوة ارهابية في دولة مجاورة، وتخرق اتفاقيات خفض التصعيد، اضافة الى الوجود غير الشرعي في قاعدة التنف.

واكد الافندي، ان التواجد الامريكي يعمل على تقوية الارهاب، حيث تعد قاعدة التنف عبارة عن قاعدة فيها قوات ما يسمى بالمغاوير يدربون الارهابيين على اساس لمحاربة الدولة السورية وحلفائها.

واضاف الافندي، ان امريكا تحاول ان تجعل من سوريا عبارة عن ما يسمى قاعدة جيوسياسية عدوة بوجه حلفاء سوريا والمقصود هو روسيا وايران، بمعنى انها تحاول ان تطمئن الاحتلال الاسرائيلي بانها تسيطر على ايران في سوريا، وبنفس الوقت فان هذا التواجد محاولة لمنع انتاج الحل السياسي لسوريا او اعادة بناء سوريا والذي يعد انتصاراً لروسيا وفشلاً لامريكا، معتبراً ان الحكومة السورية في حال بدأت اعادة بناء قوتها واعادة اراضيها فان هذا يعني فشلاً امريكياً بامتياز.