العالم – نقطة تواصل

وكان الموضوع الأكثر تفاعلا في منصات البحرين الرقمية هذا الأسبوع هو أن الكيان كان الصهيوني المؤقت لم يدخل أرضا إلا ودنسها وخربها وأفسدها.. وهذا ما حصل مع فلسطين المحتلة، الذي يصر كيان العدو الصهيوني اليوم على صهينتها واستباحة أقصاها وتهويد قدسها.

الصهاينة ما وطأوا أرضا إلا ودنسوها وأفسدوها.. رقصوا في باحات المسجد الأقصى، الذي يسعى كيان العدو الصهيوني إلى تهويده بكافة الاساليب والاشكال.

وأيضا اليوم على نفس الخطا عندما عقد النظام البحريني اتفاق العار والخيانة، وطبع مع هذا الكيان المؤقت، حيث يعملون على تهويد العاصمة البحرينية المنامة.. وكما رقصوا في باحات المسجد الاقصى أيضا رقص الصهاينة في باب البحرين وسط العاصمة البحرينية المنامة.. على نفس الخطا والخطط.

بضوء أخضر سعودي أميركي يرقص الصهاينة اليوم ويطبلون في باب البحرين

واليوم على باب البحرين وسط العاصمة البحرينية المنامة هناك خريطة سياحية تظهر اليوم الكنيس اليهودي والحي اليهودي.

اليوم النظام البحريني يعطي الضوء الأخضر للصهاينة ليحتلوا هذه الجزيرة الصغيرة.. البحرين اليوم محتلة.. هناك سعي حثيث لتحويل 40% إلى مناطق يهودية.

وكان نشطاء البحرين يصرون على على أن يكون هذا الموضوه هذا الأسبوع الأبرز.. طبعا من خلال اتفاق العار والخيانة.. اتفاق التطبيع.

ولم يعد ربما هناك قيمة بوجهة نظر النظام والنشطاء البحريين لكتاب "المنامة شانزه ليزه الخليج" في كتاب إبراهيم البشمي، الكاتب الذي جمع كل الآثار والعادات والتقاليد وتحدث عن الأحياء القديمة.

كان من الضروري لنشطاء البحرين أن يتداولوا هذا الكتاب في منصات التواصل اليوم.. فرئيس التراث والآثار البحرينية الذي عين مكان وزيرة الثقافة ماي الخليفة أصبح اليوم عراب تهويد المنامة.

وكان هذا، البوست الأكثر تداولاً.. وهو موضوع خطير جداً.. أن تتحول المنامة من شانزه ليزه الخليج الفارسي اليوم إلى تل أبيب.

وبطبيعة الحال أن ترند البحرين تصدر أهم هاشتاغات تهويد المنامة.. من تهويد القدس إلى تهويد المنامة.. من خلال الكثير من البوستات والتفاعلات والتغريدات ومقاطع الفيديو وغيرها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...