الصدر يعلن موافقته على عقد اتفاق جديد خلال 72 ساعة.. بشروط

العالم-العراق

ونقل “صالح محمد العراقي” المعروف بـ"وزير الصدر" في بيان ، عن الصدر قوله: “إن هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة. والأهم هو: عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام ٢٠٠٣ والى يومنا هذا، بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً، بما فيهم التيار الصدري أقول ذلك وبملئ الفم”.

وأضاف، “هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة. أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها (٧٢) ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن”.

وتابع الصدر: “لا أن يقال: إن تحقيق ذلك بعد الإنتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية. وإذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح.. وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر”.